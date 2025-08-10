◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日 ▽１回戦 聖隷クリストファー５−１明秀学園日立（９日・甲子園）

春夏通じて初出場の聖隷クリストファーが明秀学園日立（茨城）を５―１で下し、創部４１年目で聖地初勝利を飾った。高部陸が４安打１失点で、県勢２年生左腕としては０６年静岡商・大野健介以来の完投。６回１死満塁で江成大和左翼手（２年）の二ゴロで勝ち越し、８回には３点を加え突き放した。上村敏正監督（６８）は昭和・平成・令和の３元号すべてで甲子園白星を飾り、静岡県勢大会通算９０勝目。１４日の２回戦で西日本短大付（福岡）と対戦する。

＊＊＊＊

待ち望んだ聖地で聖隷の選手たちが躍動した。エースが好投し、追いつかれても、打線は小技を絡めて突き放した。浜松商監督として１９９３年春の勝利（２勝）以来、最長ブランクとなる３２年ぶりの甲子園白星。阪口慶三監督（東邦・大垣日大）、佐々木啓司監督（駒大岩見沢・クラーク）に次いで史上３人目の３元号勝利をつかんだ上村監督は「本当に選手たちがよく頑張ってくれた」と、初出場初勝利を飾った教え子を手放しでほめた。

走塁と小技に重きを置くチーム野球で計６犠打。「私自身が冷静にやれば、選手も冷静にプレーできる」とタクトを振るった。初回に大島歩真二塁手（２年）が中前打で出塁すると、２番小林桜大遊撃手（３年）が犠打で送り、先制につなげた。１点リードの８回には１死一、三塁で谷口理一（りいち）三塁手（３年）の初球セーフティースクイズなどで３点を奪って突き放すと、笑顔で選手を出迎えた。

聖隷は２０年はコロナ禍で甲子園大会は中止（県独自大会優勝）。２１年秋の東海大会では準優勝したが、翌年センバツでは東海地区２枠から選外になる悲劇を経験した。２４年夏に県決勝に初進出も準優勝。「やっとの思いで甲子園に出てきて、こう見栄えはよくないけど、試合をやると勝つなと、みなさんに知ってもらいたいと思っていた」。校長も務める監督が悲運を乗り越えてつかんだ勝利を喜んだ。

半世紀前の１９７５年に浜松商３年生として夏の甲子園に出場した記憶を呼び起こした。当時監督の磯部修三氏の下で小技野球を展開。２回戦の石川（沖縄）戦では、高林基久右翼手の夏の甲子園史上初となる逆転サヨナラ本塁打で勝利。３回戦で敗れたが「逆転の浜商」として知られた。浜松商、掛川西などで指揮官を務めて、１７年に聖隷の監督に就任。聖地に戻ってきた。「きょうの１勝はうちの学校にとっては大きな１勝。学校全体、聖隷という名前がついている全てのものが一つになってみんなでやれた。まさかあれだけ応援が来ると思わなかった」と声援に感謝した。

選手時代、甲子園初戦の竜ケ崎一（８〇４）戦で指揮官は決勝打を放ったが「足が震えていた」と第１、２打席目の凡打を反省。「チャンスをつぶしてしまっていた。だけどそれは緊張しないようにしていたから」。だからこそ、試合前日（８日）には選手たちにこう呼びかけた。「今、緊張しまくって、笑顔でやろうよ」。その言葉どおり、スマイルで勝利をつかんだ聖隷ナイン。快進撃は始まったばかりだ。（伊藤 明日香）

〇…２年生の江成が決勝点を含む２打点と活躍した。同点の６回１死満塁では、しぶとく二ゴロで勝ち越し。８回２死二塁の第４打席では適時内野安打で４点目を挙げた。県大会では打率２割１分１厘と振るわず、県優勝した翌日、主力が軽い調整を行う中で居残り練習。試合前夜には、宿舎近くの公園で素振りを繰り返した。「これからも自分がチームを助けられる打撃をしていきたい」と意気込んだ。

〇…左腕の手術により、抽選会（３日）後に選手登録から外れた逢沢開生主将（３年）は、アルプススタンドから精一杯応援した。もともとこの日退院予定だったが、１日早く８日に退院し、地元・長野から宿舎へ直行。駆けつけられない可能性もあり、事前に「どこにいても応援している気持ちは変わらない」と声をかけていたが、現地での応援は「やはり違う」と感激の表情でエールを送り続けていた。