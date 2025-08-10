球場騒然！ 大谷翔平、爆速ヒットで“まさかの光景”「そりゃビビる」弾丸ライナーが“頭上通過”→相手投手のリアクションが話題に「すごい音だな」
【MLB】ドジャース5−1ブルージェイズ（8月8日・日本時間8月9日）
8月8日（日本時間8月9日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“技アリの一打”と、相手投手のリアクションが話題となっている。
1回裏・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番・大谷に対し、先発マウンドに上がった218勝右腕マックス・シャーザーは、初球、内角高めのボール球、懐を突く151km/hの速球、2球目、内角やや甘いところへと投じた151km/hの直球を投じ、大谷はいずれも見送り、カウント1-1とすると、注目の3球目、外角低め、やや遠いところへと投じられた125km/hの緩いカーブを、球速差に惑わされることなく、しっかりと待って呼び込み、きっちりとセンター方向へと弾き返すライナー性の一打に。打球速度102.9マイル（約165.60km/h）、快音とともに打ち出されたこの打球に、マウンド上のシャーザーはどこか驚いたような表情を見せ、打球方向を振り返ることとなった。こうした大谷の“上手さ”が光る一打と、その際にシャーザーが見せたリアクションにファンからは「そりゃビビる」「スゴい音だな」「これは上手い」「シャーザーめっちゃ驚いとるやん」「いきなりレジェンド打ち」といった様々な反響が巻き起こることに。
シャーザーといえば、ロサンゼルス・エンゼルス時代の“打者・大谷”大谷と2023年にレギュラーシーズンで初対戦した際に、3打数無安打に抑えたもののそのポテンシャルの高さを称賛。また、“投手・大谷”についても、「一ファンとしてもっと見たいし、魅力的」と太鼓判を押し、二刀流の早期復活に期待する様子を見せていたが、そこから時を経て対戦したこの日は、いきなり“打者・大谷”にヒットを許すこととなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）