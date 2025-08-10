◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第３日（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

シングルス２回戦が行われ、女子で昨夏のパリ五輪銅メダルで世界ランク１３位の早田ひな（２５）＝日本生命＝が同６位の張本美和（１７）＝木下グループ＝を３―２で退け、８強入りした。今季世界ツアー４勝の張本美の勢いを止めたエースが、初の頂点に挑む。大藤沙月（２１）＝ミキハウス＝は相手選手の棄権により不戦勝。男子の張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝も準々決勝に進んだ。

またしても“壁”にはね返された。先に第１ゲームを取られたが、追いついた。２―２の最終ゲームで、早田がメディカルタイムアウトを取り、約１０分間治療。張本美は足を動かし続けて集中を保ったが、相手のマッチポイントから強打がネットにかかった。過去２勝１３敗の難敵に屈し、悔しげな表情を浮かべた。中学時代から拠点にする“第２のホーム”で敗れたが、４月には世界ランクで早田を抜き、日本勢トップに浮上した。「エースになれたらいいけど、自分はまだ」と言うが、着実に階段を上っている。２８年ロス五輪に向け、敗戦を糧にする。