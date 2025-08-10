

技術流出が起きたとされるTSMC。セキュリティーに厳しいとされる同社でいったい何が（写真：Rebecca Noble／Bloomberg）

【写真】東京エレクトロンにとってTSMCは最大の顧客だ

台湾の検察当局は8月5日、半導体大手TSMCの企業秘密を盗んだ疑いで6人を逮捕した。日本の半導体製造装置大手・東京エレクトロンの現地子会社元社員が逮捕されたこともあり、このニュースは日本でも驚きをもって受け取られている。

しかし、台湾のメディアから流れてくる続報には、事実に基づかない臆測を含む内容も散見される。今回はそれらの内容に関して8月8日時点での情報や半導体エンジニアとして活動する筆者の知見に基づき信憑性を解説したい。

情報が映ったPC画面をスマホで撮影

報道によれば台湾当局はTSMCの元社員を含めて9人を取り調べ、6人を逮捕し、そのうち3人はその後保釈された。現在も勾留されている3人のうち1人は、8年近くTSMCに在職し、退職後は東京エレクトロンの現地子会社に雇用されていた。同社はこの社員を懲戒解雇していたと事件発覚後に発表している。

機密情報を不正に取得したとされる3人は、TSMC在職時に研究開発部門の所属ではなかったそうだ。アクセスできる情報レベルも一般的なものだったと報道されている。

台湾現地の一部報道では、この不正取得した機密情報が日本に流されたとしている。東京エレクトロンを通じて日本で先端半導体製造を手がけようとしているラピダスに流れていたのではないかというのだ。

これらの報道に対して、東京エレクトロンは8月7日に次のような文章を掲載したプレスリリースを出した。

当社は、法令遵守および倫理基準の徹底を経営の最重要事項と位置付けており、これに反するいかなる行為も断じて容認しておりません。関与した台湾子会社の元従業員についてはすでに懲戒解雇の措置を講じており、台湾司法当局による捜査に全面的に協力しております。

当社による調査では、現時点において関連する機密情報の外部への流出は確認されておりません。

ラピダスを疑う臆測は連想が要因

このように東京エレクトロンは外部へ機密情報が流出した事実は確認されていないと発表し、ラピダスへの流出について否定している。

台湾の報道でラピダスへの情報流出が疑われた背景はいくつか考えられる。現在のラピダス会長である東哲郎氏はもともと東京エレクトロンで会長を務めていた。今回、流出に関わっていたのが東京エレクトロンの現地社員だったことから結び付けられたと思われる。

また各種報道のされ方から推測するに、台湾の捜査当局も現地メディアに対して、日本企業に流出したとリークしているようだ。具体的な社名は出していないようだが、前述の理由からラピダスへの連想につながっているとみられる。





東京エレクトロンにとってTSMCは最大の顧客だ（写真：An Rong Xu／The New York Times）

一見すると、わかりやすいストーリーを作れる状況証拠が並んでしまっているのである。しかし、今回の情報流出は本当に国家間を跨った組織的なものなのだろうか。

筆者は現時点で東京エレクトロンやラピダスが組織的にTSMCの情報を不正に取得しようとしたとの見方は正しくないと考えている。両社には動機がないからだ。

東京エレクトロンにとってTSMCは最大顧客である。半導体業界をリードするTSMCと歩調を合わせることは、半導体製造装置メーカーにとって、業界でリードを維持し続けるために最も大事なことの1つである。

ラピダス側の立場を考えても、TSMCの技術情報を入手する動機があるのか疑問だ。ラピダスもTSMC同様に2nmノードプロセスという先端半導体を開発しているが、同じ2nmといっても各社で材料や細かな構造は異なる。これまでラピダスが工夫を重ねてきた技術にTSMCの情報を反映させても、むしろ失敗のリスクが高まる。

本記事の詳報版は、東洋経済オンライン有料版記事「＜詳報記事＞TSMCの技術流出で浮上した“東京エレクトロンやラピダスへの疑い”は妥当ではない。流出の背景に現場の慣行か」でご覧いただけます。

（情ポヨ ： 半導体エンジニア）