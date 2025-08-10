女優の香椎由宇（38）が9日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。15年ぶりの同番組出演で、MCのお笑いタレント・今田耕司（59）に「本当にその説は申し訳ありません」と謝罪した。

前回出演したのは15年前。今回は黒いロングドレスで落ち着いた大人の雰囲気で登場した香椎は「15年前の映像を見させていただいたんですけど、本当にその節は申し訳ございませんでした」と頭を下げた。

15年前の映像では、小学校の6年間を過ごしていたシンガポールを訪れたものの、蛇を首に巻くというロケで「はい、はい」とクールな反応を見せており「本当に申し訳なくて…」と語った。今田は「マイペースで個性的で面白かったイメージですけど」とフォローすると「そう思っていただけたらもう…」と恐縮。

今田は「15年って凄いね。大人になった〜！」としみじみと語っていた。

ネットでも「とっても優しく柔らかい雰囲気で…素敵」「香椎由宇さんを久々にみました。綺麗。美しい」「今の方が素直で明るくなっている」「なんか全てが素敵すぎて」「相変わらす超絶お綺麗で感動」などの声が上がっていた。

香椎21歳の誕生日の08年2月16日に、同日が32歳の誕生日だった俳優のオダギリジョーと結婚。3人の男の子をもうけたが、次男は1歳で絞扼性イレウスで死去した。