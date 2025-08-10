Ž¢2²¯¤ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿56ºÐŽ£¤Î"°Õ³°¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý"
56ºÐ¤Ç¡Ö2²¯¤ê¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åì»³°ì¸ç¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤Ë¡¢¤¯¤é¤Þ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤±¤Ã¤³¤¦¼ê·ø¤¤¡©¡Ö2²¯¤ê¿Í¡×¤Î¡È°Õ³°¤Ê»ñ»ºÆâÌõ¡É
50ºÐ¤ÇÄ¹Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤«¤é¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¤á¤¿7000Ëü±ß¤Î¤ª¤«¤²¤ÇFIREÀ¸³è¤òÁª¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦Åì»³°ì¸ç¤µ¤ó¡Ê56ºÐ¡Ë¡£¡ØÅê»ñ¤Ç2²¯²Ô¤¤¤À¼ÒÃÜ¤Î¤Ü¤¯¤¬15ºÐ¤ÎÌ¼¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤29¤Î¿¿¼Â¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤â½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡¢9»þ¤«¤é17»þ¶ÐÌ³¤Î¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¤Ë¤ÆÇ¯¼ý300Ëü±ß¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥µ¥¤¥ÉFIREÀ¸³è¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ»º¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢2²¯2000Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÅì»³¤µ¤ó¤¬FX¡Ê³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°ú¡Ë¤Ç¤ÎÂçÂ»¤ä¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯»þ¤Î³ô²ÁË½Íî¤Ç»ñ»º¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ðÌó¤ÈÅê»ñ¤ÇºÆ¤Ó»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿²áÄø¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
º£²ó¤âÀáÌó·ÏYouTuber¤Î¤¯¤é¤Þ¡Ê¡Ö·ð¼Ô¤ÎÎ®µ·¡×¡Ë¤¬¡¢Åì»³¤µ¤ó¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÅê»ñÊ×Îò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊÁ°²óµ»ö¡§¡Ö50ºÐ¤Ç¥ê¥¹¥È¥é¢ªÇ¯¼ý300Ëü±ß¡×¡ÖFX¤Ç700Ëü±ß¤ÎÂçÂ»¡×¤â¡¢¡Ô2²¯¤ê¿Í¡Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿56ºÐ¤¬¡Öº£¸å¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿Åê»ñË¡¡Ë
2²¯¤ê¿Í¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡ÖÅê»ñË¡¡×
Åì»³¤µ¤ó¤ÏFX¤ÇÂçÂ»¤·¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤Î³ô²ÁË½Íî¤«¤é2000Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿»ñ»º¤ò500Ëü±ß¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢ºÆ¤Ó»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¡¢¡È2²¯¤ê¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ì¤¿Èë·í¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤äETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ê¤é¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î¿Í¤¬ÀáÌóÃù¶â¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢30¡Á40Ç¯¸å¤Ë¤Ï1²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤ÈÅì»³¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¾Ç¤Ã¤ÆÃ»´ü¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤»¤º¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö²áµî¤Î20¡Á30Ç¯¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬10%¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È7Ç¯¤ÇÇÜÁý¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é·ðÌóÃù¶â¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤·¤Æ¡¢¼ïÁ¬¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢30¡Á40Ç¯¸å¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1²¯±ß¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ï½½Ê¬Ã£À®¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Åì»³¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë»Ø¿ô¤Ï¡ÖÁ´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡×¤À¡£
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦¥·¡¼¥²¥ë»á¤¬½ñ¤¤¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î³ô¼°Åê»ñ¤ÎÌ¾Ãø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Èà¤ÏÊÆ¹ñ³ô¤è¤ê¤â¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤Î¹Í¤¨¤Ë½¬¤Ã¤ÆÁ´À¤³¦³ô¼°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤Î¹¥¤ß¤ä¹Í¤¨¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Á´À¤³¦³ô¤Î6³ä¤¯¤é¤¤¤Ï·ë¶ÉÊÆ¹ñ³ô¤Ç¤¹¤«¤é¡¢S¡õP500¤Î¤è¤¦¤ÊÊÆ¹ñ³ô¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Åì»³¤µ¤ó¤ÏÁ°²ó¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿·ðÌóÀ¸³è¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃù¤á¤¿¤ª¶â¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2012Ç¯¤ËÁêÂ³¤·¤¿Éã¤Î°ä»º¤ò¸µ¼ê¤Ë·ø¼Â¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢2008¡Á2012Ç¯¤Î4Ç¯´Ö¤Ç»ñ»º¤¬500Ëü±ß¤«¤é2000Ëü±ß¤Ë¡£Åê»ñ¤ÇÂçÂ»¤¹¤ëÁ°¤ÎÃù¶â³Û¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼Â¤ÏFX¤ÇÂçÂ»¤·¤¿¤È¤¡¢ºÊ¤Ë¤âÃ¯¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â2000Ëü±ß¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëü¤¬°ì¥Ð¥ì¤Æ¤â¡¢¤â¤¦Î¥º§¤µ¤ì¤º¤ËºÑ¤à¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÏÌÙ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ö¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¡×
2020Ç¯¤Ë¿·Â´¤«¤é¶Ð¤á¤¿¿·Ê¹¼Ò¤òÁá´üÂà¿¦¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³ä¤êÁý¤·Âà¿¦¶â¡×¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤â¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ë²ó¤·¤¿¡£
¡Ö2020Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç³ô²Á¤¬ÄìÃÍ¤Ç¤·¤¿¡£Âà¿¦¶â¤Î³Û¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿³Û¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ËÁ´Éô¤Ä¤®¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é±ß°Â¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß2.5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¡û¡û¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Î¤È¤¤Ï¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡£ºÇ¶á¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤½¤ÎÌÃÊÁ¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÊÌ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶õµ¤´¶¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢¡û¡û¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
FX¤ÇÄ¨¤ê¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡È¹¶¤á¤¿Åê»ñ¡É¤â¾¯¤·¤À¤±¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò1BTC¡á250Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ìó2.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ï»É´¿ô½½Ëü±ß¤Î¤È¤¤ËÇäµÑ¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð1500Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÏËèÆü¤ÎÃÍÆ°¤¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤ÇÁá¡¹¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åêµ¡Åª¤Ê³ô¤â°ìÅÙÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÎÊý¤¬¡Ø¤¦¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤«¤éÌÙ¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢È¾Ç¯¤Ç50ÇÜ¤°¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿³ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤½¤ì¤ËÅê»ñ¤·¤Æ6ÇÜ¤°¤é¤¤ÌÙ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤À¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤â¡¢Åêµ¡Åª¤Ê³ô¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¡£
¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤Ç±¿¤Ï»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Î¤ß¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
Åì»³¤µ¤ó¤Î»ñ»ºÇÛÊ¬
¤³¤¦¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤òÃæ¿´¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯¤Î¸½ºß¡¢Åì»³¤µ¤ó¤Î»ñ»º¤ÏÌó2²¯±ß¡£»ñ»ºÆâÌõ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§1²¯±ß
¡¦³ô¼°¡ÜETF¡§5000Ëü±ß
¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡§1800Ëü±ß
¡¦iDeCo¡Ê¥¤¥Ç¥³¡Ë¡§1400Ëü±ß
¡¦³Ø»ñÊÝ¸±¡§300Ëü±ß
¡¦ÍÂÃù¶â¡¢MMF¡Ê¥Þ¥Í¡¼¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¡§3500Ëü±ß
Åê»ñ¤Î¼ý±×¤ÏÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢2024Ç¯¤Ï4000¡Á5000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£¤³¤ì¤Ï³ô¤ÎÇÛÅö¶â¼ýÆþ¤â¹ç¤ï¤»¤¿¶â³Û¤À¡ÊÇÛÅö¶â¼ýÆþ¤Ï70¡Á80Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡Ë¡£
¸½ºß¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡¢Ìó300Ëü±ß¡£Äê»þ¤Ë¤¤Á¤ó¤Èµ¢Âð¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¡¢º£¤ÎÊë¤é¤·¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¦¶ÈÊÁ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¿¦¤Î¿·Ê¹¼Ò¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£½µ2²ó¤Ï²ñ¼Ò¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¡¢µÙÆü¤Ç¤âÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¸½¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤È¤¤Ï·î¤Ë1ÆüµÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¿¦¾ì´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¤â¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë½Ð¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¾å»Ê¤Îµö²Ä¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢º£¤Î¿¦¾ì¤ÏÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÚÆü¤â¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¼«Í³¡£»Å»ö¤â¼«Ê¬¤¬´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤Ç¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤ªµëÎÁ¤â¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼ýÆþ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢»ñ»º¤¬¤¢¤ë¡£»Å»ö¤Ë¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤Ç¿´¤â°ÂÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿´¤¬¤µ¤µ¤¯¤ìÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åì»³¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý3¤Ä
º¬¤Ã¤«¤é¤Î·ðÌó²È¤Ç2²¯¤ê¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿Åì»³¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ØDIE WITH ZERO ¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ëµæ¶Ë¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ê¥Ó¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¥ó¥¹Ãø¡Ë¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤¬¤¢¤ë¡£FIREÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ç¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ï¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¡£ºÇÂç¸Â¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢»à¤Ì¤È¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±»È¤¤ÀÚ¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤òÃ»¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Àâ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
Åì»³¤µ¤ó¤â¤³¤ÎËÜ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤Î»È¤¤Æ»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ ²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡£¸½ºß15ºÐ¤ÎÌ¼¤Î¿ÊÏ©¤¬¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò±þ±ç¤¹¤ë³ØÈñ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¼Â²È¤Î²þÃÛÈñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤Ï¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÛ50Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¼Â²È¤Ï¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¤¿¤éÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢²þÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼Â²È¤È³ØÈñ¤Ë¡¢¿ôÀéËü±ß¤Ï»È¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡×
¢ ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ë»È¤¦
¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§Åì»³°ì¸ç¤µ¤ó¡Ë
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÈÂÎ¸³¡É¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¡£
¡Ö»ä¤Ïº£56ºÐ¤Ç¡¢¤¢¤È²¿Ç¯À¸¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¶áÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤¢¤ëÆÃ»£¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤Î»£±ÆÂÎ¸³¤À¡£
¤½¤³¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤äÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤â¤Î¤ÎÇúÇË¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¤Ç¤â¤Þ¤ë¤ÇÆÃ»£¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢ÅìµþÏÑ¤Î¥Ê¥¤¥È¥Ø¥ê¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÈ¬¥ö³Ù¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ°ìÉ¸¹â¤Î¹â¤¤ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ð¥Ö¥ê¡¼¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÈóÆü¾ïÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ï¡È»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¦»ñ»º¡É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
£´óÉÕ¤¹¤ë
3¤ÄÌÜ¤¬´óÉÕ¤À¡£
Ç¯´Ö400ËÜ¤¯¤é¤¤±Ç²è´Û¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î±Ç²è¹¥¤¤ÎÅì»³¤µ¤ó¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀ©ºîÈñ¤ä¾å±ÇÈñ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î±Ç²è¤òÆüËÜ¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¶¨ÎÏ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤ÎÌ¾Á°¤¬ºØÆ£¹©¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎ®¤ì¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢²¶¤Ï¤â¤¦¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È°ì½ï¤Î°·¤¤¤À¡×¤È´ò¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÅì»³¤µ¤ó¤Ï´óÉÕ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¹ñ¤«¤éº°¼úË«¾Ï¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º°¼úË«¾Ï¤Ï¡¢¸ø±×¤Î¤¿¤á¤Ë»äºâ¡Ê¸Ä¿Í¤Ï500Ëü±ß°Ê¾å¡¢ÃÄÂÎ¤Ï1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
Åì»³¤µ¤ó¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿º°¼úË«¾Ï¤Î¾Þ¾õ¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§Åì»³°ì¸ç¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£¤Þ¤Ç¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤ä²Î¼ê¤Î°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤¬Ìã¤Ã¤Æ¤¤¤ë·®¾Ï¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ»ÔÌ±¤Î»ä¤¬¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÈÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¹ñ¤«¤é·®¾Ï¤ò¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£Æ±¤¸°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º°¼úË«¾Ï¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤Î¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
²¿¤è¤ê¤â¡¢ÃÄÂÎ¤äÃ¯¤«¤Î³èÆ°¤ò¼êÅÁ¤¦¤È¡¢¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤«¤é¡È»ÅÁÈ¤ß²½¡É¡×¤ò
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
Åì»³¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀáÌó¤È¤Ï¡©
¡Ö¤ª¶â¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÀáÌó¥×¥é¥¹Åê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤ÏË¤«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¡×¤À¡£¼ýÆþ¤Î²¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤«¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÅ·°ú¤¤ËÀßÄê¤·¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤Ë²ó¤¹ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢¤½¤ì¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¥³¥Ä¥³¥ÄÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤ª¶â¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÅì»³¤µ¤ó¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡Øº£Æü¤¬°ìÈÖ¿ÍÀ¸¤Ç¼ã¤¤Æü¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£Æü¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡×
¡Ê¹½À®¡§²£ÅÄ¤Á¤¨¡Ë
¡Ê¤¯¤é¤Þ ¡§ ·ð¼Ô¤ÎÎ®µ·¡¿ÀáÌó·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ë