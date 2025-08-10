ÇðÌÚÍ³µª»Ò Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¡¡É×¡¦ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤ò¡¢»ö¸Î¤ò¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÇðÌÚÍ³µª»Ò¡Ê77¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£1985Ç¯8·î12Æü¤ÎÆü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤Ç¡¢43ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Ç²Î¼ê¤ÎºäËÜ¶å¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡É¤âÈäÏª¤·¤¿ÇðÌÚ¡£
¡¡ÇðÌÚ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â40Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤ÊÂç¤¤Ê»ö¸Î¤È¤¤¤¦¤«¡ÄËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼èºà¤Ë¤ß¤¨¤¿µ¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ª¼ã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î»ö¸Î¤Î¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¡È¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¿É¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºäËÜ¶å¤È¤¤¤¦²Î¼ê¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ªÏÃ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÇðÌÚ¤Ï23ºÐ¤À¤Ã¤¿71Ç¯¤ËºäËÜ¤µ¤ó¤È·ëº§¡¢73Ç¯¤ËÄ¹½÷¤Ç²Î¼ê¤ÎÂçÅç²Ö»Ò¡¢76Ç¯¤Ë¼¡½÷¤Ç¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î½÷Í¥¡¦Éñºä¤æ¤»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£