再放送で再評価されている朝ドラこと連続テレビ小説『チョッちゃん』（NHK）。40年近く前のドラマなので、画や話にやや古さも感じる。だがそういった表層的なところを乗り越えて普遍的な魅力を見出す視聴者も少なくない。こういうのがいいと絶賛する声もあるほどだ。

【画像】『チョッちゃん』から38年…現在59歳になった古村比呂さん

朝ドラ第38作の『チョッちゃん』は、現在放送中の『あんぱん』が第112作なので、初期作といっても間違いではないだろう。放送された1987年はバブルのはじまり、日本が過去イチ浮かれかかっていた頃である。だがドラマは実に慎ましい。慎ましくも豊かで自由である。



古村比呂さん

『チョッちゃん』と『あんぱん』、それぞれの“戦争”

原作は黒柳徹子の母・朝の自伝『チョッちゃんが行くわよ』（主婦と生活社）で、北海道・滝川で生まれ育った北山蝶子（古村比呂）が東京で天才バイオリニスト・岩崎要（世良公則）と結婚し、子育てに励む。長女はつまり黒柳徹子で、ドラマでは加津子という名になっている。

ちょうど7月の終わりの放送では小学校に入った加津子が蝶子に輪をかけたように自由奔放で、先生を困らせ、退学を示唆された。

8月になると、黒柳徹子がのびのびと学んだことで有名になった理想的な学びの場・トモエ学園（ドラマでは杉山学園）に転入が決まる。ただ、ここからドラマは戦争の時代になっていく。何かと忍耐を強いられながらも蝶子たちは明るく前向きに生きていく。

対して現在本放送中の『あんぱん』では、戦争が終わり、戦時中に失われたものを取り戻すかのように、主人公・のぶ（今田美桜）の夫・嵩（北村匠海）が歌や漫画やアニメのヒット作を手掛けていく。嵩のモデル・やなせたかしの代表作『アンパンマン』が誕生する日が待たれるところだ。

『チョッちゃん』と同じく終盤に戦争時代を持って来た朝ドラには『ごちそうさん』（2013年度後期）がある。いずれもクライマックスは終戦を迎え日本が再生していく明るい希望に満ちたものになるのが常だ。

『チョッちゃん』は本放送当時、初回視聴率36.8%、平均38.0%、最高46.7%（関東地区・ビデオリサーチ調べ）という好成績だった。当時の人気の理由は明白である。

『チョッちゃん』の人気を支えた2つの“神話”

当時、83年の橋田壽賀子の『おしん』の大ヒットもあって朝ドラ神話が確立していたと想像できる。

81年には、黒柳徹子の『窓ぎわのトットちゃん』が大ベストセラーとなり、黒柳徹子神話も同時に確立していた。その母の物語で徹子をモデルにした人物も出るとあっては、国民は皆、見逃せなかっただろう。

語りは西田敏行。81年の大河ドラマ『おんな太閤記』の秀吉役で国民的俳優になっていた。

蝶子の恩師・神谷に役所広司。83年、大河ドラマ『徳川家康』で野性味あふれる織田信長役で注目され、84年、NHKの新大型時代劇『宮本武蔵』で主演、実力と人気共に登り調子の時期だった。

主演はオーディションで選ばれた新人・古村比呂。北海道出身だけあって北海道の言葉がハマっていた。

彼女を取り巻く俳優陣が、父役に名優・佐藤慶、母役に歌手としても著名な由紀さおり。ふたりは朝ドラ初出演。佐藤はそれまで夜のドラマの顔であったがイメージを一新、朝の顔になった。由紀は83年、松田優作主演、森田芳光監督の奇才が組んだ映画『家族ゲーム』の母親役が話題になっていた。

夫・岩崎要役の世良公則はロックバンド、世良公則＆ツイストで70年代に大ヒットを飛ばし、80年代は俳優として『太陽にほえろ！』（日本テレビ系）の刑事役（ボギー）も演じてお茶の間の人気者だった。

幼なじみの頼介役の杉本哲太はロックバンド紅麗威甦から俳優になり、世良と似たような道を歩んでいた少し下の世代。ほかに前田吟や佐藤オリエは山田洋次監督の『男はつらいよ』ファミリー、落語家の春風亭小朝も参加して、圧倒的に幅広い人気を誇るキャストが集結していた。視聴者が知らない人はいない、安心感しかない顔ぶれで占められていたのだ。

87年当時は、いまほど多メディア時代ではなかったから、国民が一斉に同じものを見て楽しめていたのだろう。『チョッちゃん』にはこれを見ていれば安心という要素が詰まっていた。

古村比呂が背負う“朝ドラヒロイン”の宿命

唯一無二の新鮮材料・古村比呂はオーディションで抜擢されたが、チーフディレクターの清水満は当時「演技はまだまだですが、笑い顔の良さは抜群でベテラン俳優を圧倒しています」と評価していた（NHK出版『NHKドラマ・ガイド 朝の連続テレビ小説「チョッちゃん」』より）。

確かに底抜けに明るく透明感があり、元気だった。第1話、雪の北海道をずんずん歩いて途中で滑って雪のなかに倒れ込む場面をまさに体当たりで演じていて、ドラマを活気づかせていた。

最近の文春オンラインのインタビュー記事にあるように、古村は2010年代に入ると癌で闘病生活を送り、現在に至っている。あの明るかった朝ドラヒロインが闘病していることは同じ病気に悩む人達をはじめとして、悩み多き人たちの希望になっている。あれから40年近くたっても彼女はヒロインの宿命を背負って見える。

実話を見事に再構成した脚本

『チョッちゃん』の魅力は物語の強度にもある。黒柳朝の原作『チョッちゃんが行くわよ』は1章1章が短い短編で、経験談がさらりと書いてあり、ドラマは金子成人が短い文章を膨らませている。

見事だったのは、ロシア人のパン屋のエピソード。原作では、パン屋と出会い美味しいパンに朝と学友たちが夢中になった思い出が書かれている。その前に、勝手に写真を販売された思い出も書いてあるが、それはそれぞれ独立した思い出だ。『職員会議の話題の主』の章（単行本51ページ）の「思えば、いろいろ事件をおこしました」のいろいろのひとつに過ぎない。『チョッちゃん』ではこのふたつを鮮やかに繋げている。

「女性の貞操観念」を糸にしてエピソードが繋がった。ある日、チョッちゃんがロシア人のパン屋という独身男性の家にひとりで入ったことを神谷（役所広司）と校長（津嘉山正種）が心配する。校長は秩序秩序と口うるさく、神谷先生は理解を示す。だが、その後、蝶子が扇情的な写真モデルになったとまた一悶着。

令和の価値観からしたら全然問題視するような写真ではないのだが、当時の価値観では女性が小首をかしげてアップで写っているだけで大騒ぎになる。しかもその写真を他校の男子生徒に配布していると噂が広まっていた。

独身男性の家に行ったり写真のモデルになったりと蝶子の貞操観念がいささか希薄であることが学校で問題視されるが、蝶子は自分が悪いとはまったく思っていない。むしろ、蝶子は生真面目で、のちに岩崎要に交際を迫られたとき、岩崎にほかにつきあっている女性がいることを問題視する。

「（あなたの周りにいる女の人に）女のわたしが好きになるようないい女の人いなかった。というのはあなたの人格に問題があると思います」と言い放つのは痛快だった。とはいえすでに恋に落ちかかっていて、その回の締めのナレーションは「チョッちゃんはこの夜、星の世界を漂っていました」というエモーショナルなもの。まさに連続テレビ“小説”の面目躍如で、再放送でSNSが沸いた。

“インターネット前夜”の朝ドラにあったもの

伏線だ、フラグだ、と作り手の技をメタ的に楽しむ令和のような慣習は『チョッちゃん』にはなく、物語を素直に堪能する、平和な時代であった。ただし、第1話に出てきた父の机の引き出しのキャラメルと、結婚後、要と北海道に挨拶に行ったときに、要が義父からキャラメルをもらうという、さりげないロングパスなども随所にあり、視聴者を満足させる。ネットで大騒ぎするのではなく、見た者がひとりひとりの胸に大切に感動をしまう、そんなゆかしさのある時代のドラマなのだ。

また、原作に朝が「私は、家を買うときなど、考えるより行動のほうが早い性格の半面、自分の行動が人を傷つけたり悲しませたりするかもしれないという事柄に対しては、むしろ臆病なくらい煮えきらないところがあるのです」（69ページ）という一節がある。それをドラマでは彼女がパン屋のおじさんの家に行った理由に使っている。

チョッちゃんは、学校でパンを売ることをすすめたことから、寮のまかないの仕事を奪うことになってしまい、パン屋にもまかないにも謝罪する。どちらのこともないがしろにしない。ロシア人の家に行ったのも、その謝罪のためだった。

また、気難しく仕事を選り好みする要が、楽団に口利きしてくれた人に断りもなく辞めたときにもチョッちゃんが詫びに行く。パン屋とまかないの件と同じく、彼女は一貫して、相手のやったことを尊重し感謝を忘れず、失礼があったら謝罪する。ヒロインがつねに相手の顔を立てることを意識している。最近、こういうことがドラマで省かれがちだ。

“当たり前のことを当たり前に描く”物語

87年のドラマでは視聴者がこれを見て、もっともだと思っていたと思うと、いい時代だったなと思う。ただし、これは黒柳朝の母がキリスト教を信仰していたことも関係しているだろう。

この蝶子の誠実さは、朝の自伝の一節に支えられていると感じる。「自分の行動が人を傷つけたり悲しませたりするかもしれないという事柄に対しては、むしろ臆病なくらい煮えきらないところがあるのです」というセリフをドラマのどこかで言わせるのではなく、その一節からチョッちゃんの言動を想像して話を膨らませる。昨今の自伝を原作にしたドラマには失われつつある手間ひまをかけた脚本だ。

脚本家・金子成人は、「僕は素敵な親子像というものを描ければいいなと思いますね。それは今の家庭が抱えているような問題に何か警鐘を与えるというとちょっとオーバーだけども、こういう手もあるよというヒントを示すことができればいいような気がするんです」と『NHKドラマ・ガイド 朝の連続テレビ小説「チョッちゃん」』で述べている。

令和のいま、『チョッちゃん』が愛されるのは、黒柳徹子とその母の魅力や、圧倒的な人気者たちの集結、誠実で丁寧な作劇のほか、当たり前のことを当たり前に描いていることにホッとするからだろう。この安定感は、経済的にも文化的にも日本人が満たされた時代ゆえかもしれない。まさかこのあと、バブルが崩壊して、失われた40年になるとは思いもよらなかっただろう。いや、橋田壽賀子は『おしん』で贅沢になった日本人に警鐘を鳴らしていたのだが。

ともあれ87年の日本では「チョッちゃんはこの夜、星の世界を漂っていました」と文学的で豊かなナレーションで満たされた世界を描き、2025年の『あんぱん』では主人公が天井に穴の空いた貧しい長屋の共同トイレで星を眺めながら愛を語るのだ。

（木俣 冬）