大記録達成の証人に

モデルの平子理沙が8日、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手を現地で応援したことを自身のインスタグラムで報告した。投打二刀流の大活躍を目撃し、ファンからは「羨まし過ぎます」と反響が寄せられている。

平子が観戦したのは、6日（日本時間7日）の本拠地カージナルス戦。大谷は「1番・投手兼DH」で先発出場し、投手としては4回2安打8奪三振1失点の快投、打者としては3回に39号2ランを放ち、MLB通算1000安打の節目も達成した。この日は入場者全員に大谷翔平チャンピオンリング配布イベントが実施され、平子も無事にゲット。「もちろんレプリカだけど、重さもズッシリ、細かいところまで良く出来ていてとっても嬉しいです」とつづった。

試合はドジャースが3-5で敗れたが、大記録達成の瞬間に立ち会った平子は「心の中は打ち上げ花火」と歓喜。観戦姿に4500件を超える「いいね！」がつけられ、ファンからは「この試合が観れるなんて羨まし過ぎます」「いいなー！」「良い席でしたねー ホント羨ましいです」「楽しそうで何より」などとコメントが寄せられている。

ドジャースは8日（同9日）、本拠地でブルージェイズと対戦して5-1で勝利。9日（同10日）の同カードでは、ブレイク・スネル投手が先発登板する。



（THE ANSWER編集部）