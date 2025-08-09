「カリモクリサーチ」が米デザインスタジオとのコラボシリーズを日本初展開　伊勢丹新宿で展示販売会開催

カリモク家具が手掛ける「カリモクリサーチ（KARIMOKU RESEARCH）」が、展示販売会「NEW TRADITION」を伊勢丹新宿店で開催する。期間は8月13日から19日まで。

カリモクリサーチは、「カリモクリサーチセンター」を拠点とする同社の新たなプロジェクト。⽂化圏や世代を問わない多様なパートナーと共に、家具に留まらないコラボレーションを展開している。今回の展示会では、アメリカを拠点とする2つのデザインスタジオとのコラボプロジェクト、「わ月」と「CMPT by Lichen」のアイテムを国内初展開する。

わ⽉は、奥⽥慎⼀郎によるロサンゼルスのハンドクラフトスタジオ「ワカワカ（WAKAWAKA）」との共同製作。⾕崎潤⼀郎の名著「陰翳礼讃」から着想を得て、空間の陰影を愛でる⽇本古来の美意識を現代生活に落とし込むことを目指している。ユニークな造形の座椅子「Window Chair」（66万円）などが登場する。

CMPT by Lichenは、ニューヨークのデザインインキュベーター「ライケン（Lichen）」と手掛ける家具シリーズ。同地での暮らしから着想を得た、可動性と収納性、モジュール性を兼ね備えた家具を展開している。カリモク家具の1980年代のアーカイヴを再構築した「ZE Sofa 3-Seater」（76万3400円）などを用意する。

■「NEW TRADITION」

期間：2025年8月13日（水）〜2025年8月19日（火）

会場：伊勢丹新宿店本館5階 センターパーク ザ・ステージ

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1

時間：10:00〜20:00