◆第３０回エルムステークス・Ｇ３（８月９日、札幌競馬場・ダート１７００メートル、稍重）

第３０回エルムＳ・Ｇ３（ダート１７００メートル）は９日、札幌競馬場で１４頭によって争われ、単勝５番人気のペリエール（佐々木）が勝利。２３年ユニコーンＳ以来となる重賞２勝目を挙げた。勝ちタイムは１分４３秒５（稍重）。

素質馬が完全復活を遂げた。ペリエールは最内１番枠から速いスタートを決めると、道中は先行集団の後ろをリズム良く追走。直線ではグイグイと脚を伸ばして残り１ハロンで抜け出し、後続に２馬身半差をつける完勝劇を披露した。大沼Ｓ（函館）からの北海道シリーズ連勝に、佐々木は「追い切りから小回りのこなしが上手と感じていましたが、そのへんが生きてきています」と納得の表情を浮かべた。

コース適性だけでなく馬自身の進化も著しい。黒岩調教師は「以前は前のめりになるところがあったけど、だいぶためが利くようになりました。スタートも出たし、いい走りだったと思います」と満足げ。「休養して秋に備えますが、また広いコースで大きなレースに挑戦したいですね」とＧ１の舞台へ向け気合をみなぎらせた。

同厩舎はエースのアスコリピチェーノが１７日に仏Ｇ１・ジャックルマロワ賞に挑戦する。最高の結果となった“前哨戦”に、トレーナーは「弾みのつく１勝になりましたね」と笑みが絶えなかった。（角田 晨）

◆ペリエール 父へニーヒューズ、母ソフトライム（父フジキセキ）。美浦・黒岩陽一厩舎所属の牡５歳。北海道新ひだか町・チャンピオンズファームの生産。通算１６戦６勝（うち地方２戦０勝、海外１戦０勝）。総獲得賞金は１億９０４９万７２００円（うち地方１１２０万円、海外６５９万３２００円）。主な勝ち鞍は２３年ユニコーンＳ・Ｇ３。馬主は長谷川祐司氏。