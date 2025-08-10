元「オセロ」のタレント・松嶋尚美が家族ショットを公開し、話題になっている。

１０日までにインスタグラムで「静岡県下田市に家族旅行に行ってきました！」と書き始め、「海、プール、ごはん！！２泊３日満喫してきました！」とつづると、旅行中の家族ショットを披露。１３歳になった長男の珠丸（じゅまる）くんを顔出ししている。

この投稿にファンからは「尚美ちゃん一家の楽しそうな様子が見れて嬉（うれ）しいです」「Ｌａｒａちゃん いつの間にこんなに大きくなって 私の中でまだ一年生なの」「ジュマくん、尚美ちゃん似かな？！」「じゅまるくんがどんどんイケメンに成長していく 将来が楽しみだね」「子供の頃から可愛らしい顔してたけど、まさかこんなにイケメンになるだなんて」「小栗旬くんに似てると思いましたー！」といった声があがっている。

松嶋は２００８年にロックバンド「ＭＡＲＳＡＳ ＳＯＵＮＤ ＭＡＣＨＩＮＥ」のボーカル、ヒサダトシヒロと結婚。１１年１２月に長男、１３年６月に長女を出産した。長男の珠丸くんはＪリーグのジュニアユースチームに所属。インターナショナルスクールで学び、以前は金髪だったこともあったが、現在は落ち着いた髪色でサラサラへアになっている。