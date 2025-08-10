息子に「いい加減、話を聞きなさい！」怒鳴り続けたけど → 『斜め上の言い分』に思わず「笑った」

子どものお世話は大変ですよね。何度も何度も同じ注意をしていて、ウンザリしてしまっているパパママも多いのではないでしょうか？

そんな子育てで、息子のまさかの発言に大爆笑！？ 今回は筆者の友人A子さんのお話です。

反抗期？ 言ったことを全然やらない息子にイライラ

A子さんには小学生の息子がいます。

幼い時はパパママの話をしっかり聞き、とても良い子でした。

ところが、今はそんな面影は跡形もなく消え、とにかくA子さんの話を聞かない息子。

「片付けなさい」と言っても、片付けない。

「早くお風呂に入りなさい」と言っても、ダラダラ遊んで入る気配がない、という状態なのです。

「あんた人の話聞いてんの！？ さっさとしなさい！」

そう怒るA子さんに対し、

「今しようと思ってたのに！」

と、まさかの逆切れをする息子……。

これが毎日何度も繰り返されるので、A子さんは正直疲れきっていました。

まさか聞こえてない！？ ママもう疲れたんですけど

ある日もA子さんの言葉を聞かずに、やりたい放題の息子を見て、

「あのさぁ、耳ついてんの……？」

そうため息交じりで、ついつい嫌味っぽく言ってしまいました。

すると息子は、

「耳ついてるし！ お母さんがさっき言った『片付けなさい！』も聞こえてたし！」

そうドヤ顔で言ってくるではありませんか。

A子さんが「聞こえているのに、なぜやらないのか」と尋ねると、息子は予想外の発言をしました。

息子の自信満々な発言に、思わず爆笑。これからも一緒に頑張りましょうね

「ちゃんと聞いてたから、それでいいかなって思って！」

そうニッコリ微笑む息子に、思わず開いた口が塞がらないA子さん。

つまり、息子曰く「母の話はちゃんと耳に入っている＝それでOK」ということのようです。

堂々とそう言う息子に、A子さんは思わず吹き出してしまいました。

A子さんは、息子が「聞くこと」と「行動すること」を別物と捉えていることにハッとさせられました。

「確かに話は聞いていたのかもしれない。でも、内容を理解して実行するという事が出来ないと、ダメなんだよ」

ということを、改めて息子に丁寧に説明しました。そして、

「今テーブルのオモチャを片付けないと、夕飯が食べられないよ」

「今お風呂に入らないと、20時からのテレビが見られないよ」

などと、叱るだけでなく「今それをする理由」を付け加えると、案外息子が動くようになったのです。

息子が大きくなってきて一緒に楽しめることも沢山ありますが、まだまだ子ども。

そして自分の育児もまだまだだな、と改めて感じた出来事でした。

【体験者：40代・女性パート主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

ltnライター：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。