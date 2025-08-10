息子に「いい加減、話を聞きなさい！」怒鳴り続けたけど → 『斜め上の言い分』に思わず「笑った」
子どものお世話は大変ですよね。何度も何度も同じ注意をしていて、ウンザリしてしまっているパパママも多いのではないでしょうか？
そんな子育てで、息子のまさかの発言に大爆笑！？ 今回は筆者の友人A子さんのお話です。
反抗期？ 言ったことを全然やらない息子にイライラ
A子さんには小学生の息子がいます。
幼い時はパパママの話をしっかり聞き、とても良い子でした。
ところが、今はそんな面影は跡形もなく消え、とにかくA子さんの話を聞かない息子。
「片付けなさい」と言っても、片付けない。
「早くお風呂に入りなさい」と言っても、ダラダラ遊んで入る気配がない、という状態なのです。
「あんた人の話聞いてんの！？ さっさとしなさい！」
そう怒るA子さんに対し、
「今しようと思ってたのに！」
と、まさかの逆切れをする息子……。
これが毎日何度も繰り返されるので、A子さんは正直疲れきっていました。
まさか聞こえてない！？ ママもう疲れたんですけど
ある日もA子さんの言葉を聞かずに、やりたい放題の息子を見て、
「あのさぁ、耳ついてんの……？」
そうため息交じりで、ついつい嫌味っぽく言ってしまいました。
すると息子は、
「耳ついてるし！ お母さんがさっき言った『片付けなさい！』も聞こえてたし！」
そうドヤ顔で言ってくるではありませんか。
A子さんが「聞こえているのに、なぜやらないのか」と尋ねると、息子は予想外の発言をしました。
息子の自信満々な発言に、思わず爆笑。これからも一緒に頑張りましょうね
「ちゃんと聞いてたから、それでいいかなって思って！」
そうニッコリ微笑む息子に、思わず開いた口が塞がらないA子さん。
つまり、息子曰く「母の話はちゃんと耳に入っている＝それでOK」ということのようです。
堂々とそう言う息子に、A子さんは思わず吹き出してしまいました。
A子さんは、息子が「聞くこと」と「行動すること」を別物と捉えていることにハッとさせられました。
「確かに話は聞いていたのかもしれない。でも、内容を理解して実行するという事が出来ないと、ダメなんだよ」
ということを、改めて息子に丁寧に説明しました。そして、
「今テーブルのオモチャを片付けないと、夕飯が食べられないよ」
「今お風呂に入らないと、20時からのテレビが見られないよ」
などと、叱るだけでなく「今それをする理由」を付け加えると、案外息子が動くようになったのです。
息子が大きくなってきて一緒に楽しめることも沢山ありますが、まだまだ子ども。
そして自分の育児もまだまだだな、と改めて感じた出来事でした。
