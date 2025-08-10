全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、新たに新体操が始まり、計８競技が５県で行われた。

登山は成績発表があった。フェンシングの男子団体と女子団体で、鹿児島南が準優勝を決めた。

「来年こそは優勝」鹿児島南２年・白男川瞬選手

東亜学園（東京）との決勝で、個人フルーレ王者と剣先を交えた。間合いを詰められた瞬間、胴を突いてポイントを奪った。「父との練習が今の土台になっている」と笑う。団体戦では準決勝、決勝ともに全勝し、２年生エースとして存在感を示した。

大阪府出身。小学１年の頃、テレビで見たフェンシングに心を奪われ、中学３年で全国優勝した。小中学生の頃、元ボクサーの父・隆さん（５６）との特訓で実力を磨いてきた。

間合いをはかり、踏み込んでいく点でボクシングとフェンシングは似ているという。ボクシングのミット打ちで攻撃の繰り出し方や、相手の攻撃を避ける反射神経などをみっちりと鍛えた。

日本代表に選ばれて国際経験も積み、満を持して臨んだ今年の総体だが頂点を逃した。「来年こそは個人も団体も優勝する」。目指すは金色のメダルだけだ。（豊島瞬）