時間を要した1軍での“復活” 「強く投げられない」と悩んだ怪腕・高橋遥人が歩んだ一進一退の日々に何があったのか【阪神】
幾度となく跳ね返されては立ち上がってきた高橋。そんな怪腕は過酷なリハビリ生活といかに向き合ってきたのか(C)Getty Images
「2月投げて、3月投げて、4月投げて全然ダメで……」
2年ぶりのリーグ優勝へ“ラストピース”が加わった瞬間だった。7月27日のDeNA戦で左手首の手術から復帰を果たした阪神の高橋遥人が317日ぶりの白星を手にした。度重なる故障からカムバックを果たしてきた左腕が「もう最後にしたい」と口にした“復活”という肩書き。29歳は進化した姿で甲子園のマウンドに戻ってきた。
「勝てたのは本当に嬉しいし、いろんな人の協力があって勝ててるので。今日の試合も野手が打ってくれて……」
謙虚な姿勢と言葉は入団以来変わらない。変化があるとすれば、年齢を重ね、もう「若手」と呼ばれなくなったことだろう。気づけば、プロ8年目となった高橋も結果で示さないといけない中堅という立場にある。だからこそ、危機感や決して平坦ではなかったこの日までの歩みの中で焦りもあった。
昨年11月に「左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術」を行って左手首に埋まっていたプレートを除去。制限のあった手首の可動域が広がり、「プレートがある時よりもっと良くなる」という期待感が本人にもあった。
春先までは順調だった。沖縄での春季キャンプではブルペン投球を再開し、実戦登板を見据えてステップアップしていく準備が整ったように見えた。だが、そこからは一進一退の日々が続いた。投げた翌日に左手首がパンパンに腫れ上がることがほとんどとなり、リハビリは小休止を余儀なくされた。
「2月投げて、3月投げて、4月投げて全然ダメで……。やっぱりはね返されて。痛みはないけど強く投げられない。強く投げるとボールが抜けて飛んでいっちゃって投げ方もハチャメチャになって」
その時点で手術から半年が経過しており、「プレートが入っていた方が投げられたんじゃないか」と疑心暗鬼にもなった。
心は折れかかった。だが、高橋はここで“方向変換”を決意する。向かった先はウエートルームだった。「最初は屋外でのことを忘れる感じでウエートをしていました」と思うように投げられない状態で行っていた屋外でのキャッチボールの時間は、理想と現実のギャップに苦しんでしまう。最初は気を紛らわすように始めたウエートトレーニングだった。
ただ、意図もちゃんとあった。
「球速ですね。球速が出ている人は身体が大きい人と足が速い人。走ることはもう（昨年までに）やっていたので、次はウエート。『こいつ手術して速くなって帰ってきたやん』って思われたらちょっと面白いなと」
モチベーションになった「進化を遂げての復活」
入団以来、リハビリに費やす時間も多く、肉体強化に関しては様々な取り組みを行ってきた。昨年には陸上の専門家に弟子入りして走り方を見直した。そんな中で今まで手をつけていなかったのが、筋力アップを目的としたウエートトレーニングだった。
着手する上で、平均球速を向上させてカムバックするという、ただの復活ではなく「進化を遂げての復活」がモチベーションになった。「懸垂も今まで2、3回だったのが、10回以上できるようになりました」と語る高橋の身体は、動画による研究も重ねて実践していくごとに胸板が厚くなり、腕も太くなった。両手にも無数のマメができた。身体が一回り大きくなった頃には投球面も前進するようになった。
迎えた6月18日の2軍での復帰戦。直球の球速は自己最速にあと1キロに迫る151キロを計測するなど成果がいきなり感じられた。そして、1軍昇格への最終テストとなった7月2日のソフトバンク戦（2軍）では宝刀のツーシームの状態が「最悪」だった中で、直球主体の投球に切り替えて5回無失点。試合後、「直球に助けてもらった」とグレードアップに成功した“真っすぐ”に確かな手応えを掴んだ。
ここまで1軍では3試合に登板して1勝、防御率2.04と安定感を示し、全登板で5回以上を投げている。序盤に失点しながら立て直して今季初勝利をマークした7月27日のDeNA戦後には、藤川球児監督も「先発投手は1回の立ち上がりどうしても重たくなったりするんですけど丁寧に投げながらアウトを重ねて2回で軌道に乗るということができることは先発として力がある」と自力を称賛。才木浩人、村上頌樹、大竹耕太郎、ジョン・デュプランティエ、伊原陵人、伊藤将司と6人が揃っている1軍の先発陣に高橋が加われば、質と量ともに完全無欠のローテーションが完成する。
そして、高橋の復活に活力をもらっているのは、2軍でともに汗を流した若手たちである。入団1年目の昨年に右肘のトミージョン手術を受けた下村海翔は同じリハビリ組で多くの時間をともにし、ウエートトレーニングに励む姿を間近で見てきただけに「高橋さんはウエートとかはあんまり好んでやるタイプではなかった、と言っていて。やるって決めてからのやり切る能力はすごいお手本になる」と刺激をもらった。同じく左肩の故障などでリハビリ期間の長かった伊藤稜も「全部やり切る姿を見てました」と、その背中を追いかけている。
背番号29が1軍のマウンドで腕を振ること、勝利をつかむことが、チームに数多の相乗効果を生み出す。幾多の苦難を乗り越えてきたVの使者が、頂点へ疾走する猛虎をさらに勢い付かせるのは間違いない。
[取材・文:遠藤礼]