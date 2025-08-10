２部降格でも移籍が認められず…「行方不明」と報道の日本代表アタッカーに指揮官が言及「いつか状況は変わる」「残ってくれるのを願う」

２部降格でも移籍が認められず…「行方不明」と報道の日本代表アタッカーに指揮官が言及「いつか状況は変わる」「残ってくれるのを願う」