２部降格でも移籍が認められず…「行方不明」と報道の日本代表アタッカーに指揮官が言及「いつか状況は変わる」「残ってくれるのを願う」
フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスは、日本代表MF中村敬斗の動向が話題となっている。
昨シーズンにチームトップの11ゴールを挙げた25歳は、今夏の日本ツアーに帯同せず。開幕２日前となった現時点でもチームに合流していない。
クラブは「コンディション不良」と説明しているが、一部の現地メディアは、移籍を望む選手と、認めないクラブが対立していると指摘。「選手が行方不明」「スキャンダルだ」と伝えた。
実際、選手本人は自身のインスタグラムから、S・ランス関連の投稿を全て削除。不穏な空気が漂っている。
そんななか、カレル・ヘラールツ新監督が中村に言及。『le11』によれば、次のように語った。
「彼は良い選手だし、チームに必要なクオリティを持っているから、彼がチームに残ってくれることを願っている。結局のところ、彼は彼であり、我々は彼をありのままに受け入れる。それだけだ。いつか状況は変わると思う。全員が地に足をつけて、再び前を向く必要がある」
日本代表アタッカーは、果たして再びS・ランスでプレーするのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
