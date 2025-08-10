グラビアアイドルの三田悠貴（27）が9日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。水着ショットを投稿した。

花柄のビキニ水着姿で海に腰までつかって笑顔を見せる写真をアップし「オンラインサイン会ありがとうございました」と感謝の意をファンに伝え、「沢山の方が応募してくださってとっても嬉しかったです お家にポスター届くの楽しみにまっててね〜！！」とつづった。

今月に入り、雑誌にグラビアが掲載されたり、写真集も発売。「100P超えのデジタル写真集『ぎゅっとしたい』も沢山チェックしてね」と願った。

また、別の投稿では「大好評中の衣装で動画バージョン少しだけ！ 崖にもたれて笑ってるじゃん？ 本当はどえらい暑かったんやお 岩の上で座って撮ったのもあるけど立ったらお尻が赤猿になってた」と撮影動画の一部を公開した。

ファンやフォロワーからも「美貌に万歳」「めっちゃかわいい」「キャワイイ最高」「お美しい完璧なスタイル」「セクシー」「すごいボリューム」「たまらん体形」「スタイルは私の理想」「ワキが相変わらず綺麗」などのコメントが寄せられた。

さらにストーリーズでは「コスパ良し！ 和牛赤みうまーい！ なんてったってここのオモテナシ好きすぎて お店に入るといつも元気パワーもらいます」と焼き肉の写真をアップした。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。