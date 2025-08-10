【熱愛報道】浜辺美波と永瀬廉は「24時間テレビ」でどう扱われるか…！番組スタッフが計画している「意外な撮り方」

番組スタッフは喜んでいる

『女性セブン』が人気アイドルグループ「キンプリ」の永瀬廉（26歳）と女優・浜辺美波（24歳）の熱愛を報じた。注目されているのが、8月30〜31日の日テレ『24時間テレビ』での二人の扱いだ。

「双方の事務所が交際を認めていない以上、二人の起用に変更はありません。それどころか、『24時間』のスタッフたちは、『今回の報道によって注目度が増して視聴率が上がるのでは』と喜んでいるくらいです。

事務所がNGを出さない限り、ツーショットも放送する予定。チャリティーパートナーの二人が絡まなかったら、逆に違和感が生じてしまいますからね。自然な形で永瀬と浜辺をカメラに収める方針です」（日テレ関係者）

会場は厳戒態勢

とはいえ、番組関係者が緊張感を高めている問題もある。

「警備問題です。熱愛報道を受け、一部のティアラ（キンプリファンの総称）からは、『裏切られた』と怒りの声があがっており、浜辺を誹謗中傷する投稿も散見される。会場は厳戒態勢にしながら、浜辺と一般視聴者の接触も一切なくす予定です」（同前）

昨年の『24時間テレビ』の視聴率は12.5％で、募金額は約15億9000万円だった。永瀬＆浜辺の熱愛報道効果で、前年超えは起きるか。

「週刊現代」2025年08月18日号より

