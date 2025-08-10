被爆80年を迎えた9日。長崎市内では終日、犠牲者を悼み、当時の惨状に思いをはせる人々の姿が見られた。

午前6時 本尾町の浦上天主堂で追悼ミサ。中野健一郎助任司祭が信徒約200人を前に「力ではなく、愛による平和を実現しましょう」と説教した。ミサにあずかった被爆2世の藤田千歳さん（78）は「亡くなった命に永遠の安息がありますように」と祈った。

同7時半 爆心地公園（松山町）の長崎原爆朝鮮人犠牲者追悼碑で追悼集会。主催するNPO法人の崎山昇理事長が「日本政府は核廃絶のために力を尽くすべきだ」と訴えた。大雨の中、福岡朝鮮歌舞団の朴梨銀（パクリウン）さん（27）は伝統舞踊を披露し「人と人のつながりで平和をつくれたら」と語った。

同8時 平和公園（松山町）の平和祈念式典会場。20代の娘と訪れた佐世保市の辻洋子さん（62）は「雨が心配だけど、厳かな式に立ち会えて気持ちが引き締まる」。

同9時50分 平和祈念式典の屋内会場となった出島メッセ長崎（尾上町）では、5月に被爆者だった夫を亡くした市内の山本憲子さん（78）が「安らかに眠ってほしい」と合掌した。

式典中継の開始前には長崎玉成高によるハンドチャイム演奏もあった。「千羽鶴」を奏でた3年の織田朋さん（17）は「一人でも多くの人に平和を願う気持ちを強くしてほしい」。

同10時40分 式典会場で直前まで降っていた大雨がやみ、被爆者らによる合唱団「ひまわり」が3年ぶりに歌声を響かせた。指揮者の寺井一通さん（76）は「被爆者の歌声はこれが最後かもしれない。世界中に真っすぐ届いている」と満足げだった。

同11時2分 長崎大医学部記念講堂（坂本1丁目）で原爆犠牲者慰霊祭。参列者約160人が黙とうし、献花台に花をささげた。原爆で叔父を亡くした同大名誉教授の青木克己（よしき）さん（82）が「当時2歳なので叔父の記憶はまったくない。友人らの手記を糸口にしてしのんでいる」と遺族を代表してあいさつした。

同 JR長崎駅前。行き交う人々はサイレンの音を聞いて足を止め、頭を下げたり、手を合わせたりしていた。京都市の赤毛智美さん（48）は2人の娘と一緒に黙とうしていた。10年ほど前に亡くなった祖母は、原爆の爆風を受けたことなどを折に触れて教えてくれた。「長崎に来て当時を想像することで、戦争や原爆の悲惨さが子どもたちにも伝わるはずだ」と力を込めた。

同 平和公園の「平和の鐘」を1分間鳴らした長崎商高2年の古川愛さん（16）は「戦争がなくなって、平和が続くよう願いながら鳴らした。鐘の音を聞いた人たちの心にも響いたらいいな」。

午後1時 市北部の三菱兵器住吉トンネル工場跡は、原爆投下直後に救護活動が行われた被爆遺構。10日まで一般公開されている。東京から訪れた酒井祐子さん（59）は「何の罪もない人々が犠牲になった点で沖縄のガマ（自然洞窟）と同じような悲しさを感じる」とつぶやき、トンネルの奥を見つめた。

同3時半 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館（平野町）では、ボランティアによる被爆体験記の朗読会があった。家族連れや外国人も訪れ、被爆者の話に耳を傾けた。東京都出身の女性（61）は「被爆者は遠い存在ではなく、被爆の惨状を生き抜いた生身の人間だと痛感した」と話した。