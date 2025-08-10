タコの好きな食べ方は？＜回答数 35,511票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第250回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「タコの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:タコの好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単洋風おかず！タコとナスのトマト煮
【材料】（4人分）
ゆでタコ足 400g
ナス 3本
玉ネギ 1/2個
ニンニク(みじん切り) 1片分
水煮トマト(缶) 1缶
白ワイン 大さじ 4
固形スープの素 2個
砂糖 小さじ 2
水 100ml
塩コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 2
ドライパセリ 適量
【下準備】
1、ゆでタコ足はひとくち大の乱切りにする。
2、ナスはヘタを取り、幅7mmの輪切りにする。
3、玉ネギは粗みじん切りにする。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油を熱し、ニンニクと玉ネギを炒める。玉ネギが透き通ってきたらゆでタコ足とナスを加え、ナスがしんなりするまでさらに炒める。
2、白ワインを加えて一煮たちさせ、水と水煮トマト(手でつぶしながら)を加え、固形スープの素と砂糖も加えて15分程煮込む。
3、塩コショウで味を調えて器に盛り、ドライパセリを振る。
(E・レシピ編集部)
