新たな関税措置を巡る混乱をこれ以上広げないために、日米両政府は合意内容を文書で交わすべきだ。

米国が7日に発動した相互関税は、日本政府の発表と食い違っている。

日米交渉は7月下旬に合意に達した。日本政府は相互関税について、既存の関税率が15％未満の品目は一律15％、15％以上の品目は上乗せされずに従来の税率が維持されると公表していた。

ところが、発動された相互関税は関税率15％以上の品目にも上乗せされ、牛肉は41・4％もの高関税が課せられることになった。

訪米した赤沢亮正経済再生担当相は、担当閣僚との協議を経て、米側が相互関税の大統領令を「適時に修正する」と説明した。具体的な時期は明示されなかったようだ。まだ気は抜けない。

どうして合意内容にずれが生じてしまったのか。日本政府内には、米側の事務的ミスとの見方もある。仮にそうであってもミスで済まされる問題ではない。

そもそもの原因は、合意文書を作らなかったからではないか。口頭の合意では、曖昧さや認識の違いが残る可能性がある。先週の臨時国会でも野党から「口約束」を危ぶむ指摘が相次いだ。

石破茂首相は国会で「相手（トランプ米大統領）が普通の人ではなく、ルールを変える人だ。合意より実行に移す方が難しい」と述べた。

政府は、関税引き下げの早期実行を優先するために文書を作成しなかったという。

この判断は納得できない。発言が頻繁に変わる大統領だからこそ、後で合意をほごにされないように文書で確約すべきだった。

文書なき合意が残した火種はまだある。日本から米国への最大5500億ドル（約81兆円）の投資だ。どちらが投資の主導権を握るかや、利益配分などで双方の認識は大きく異なる。

ベセント米財務長官は、トランプ氏が日本に不満を抱けば「関税は25％に戻る」と発言している。

日本に続き米国と合意した欧州連合（EU）は、既存の関税が15％以上の品目に関税を上乗せされないことが米国の官報に明記された。

日本政府と違い、EUは合意に関する共同文書を発表する予定だ。日本は参考にしてほしい。

赤沢氏は交渉が合意に至った際、自身の交流サイト（SNS）に「任務完了」と投稿していた。詰めが甘かったのではないか。合意内容を精査し、隙のない交渉を続けなくてはならない。

新たな相互関税で影響を受ける業界、企業には懸念が広がっている。無理もない。政府は国内対策に十分な目配りが必要だ。

赤沢氏を交渉役に据えた石破氏は責任を持って対処すべきだ。国民に対する説明責任も果たしていない。