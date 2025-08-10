大事な初戦を取った。これで2位日本ハムとは今季最大となる2ゲーム差。たとえ今回の直接対決で残り2戦に敗れても順位の入れ替わりはないため、首位攻防戦ではなくなった。それだけ大きな1勝ということだ。

「ナイスゲーム！ ナイスゲーム！ 良い形で戦えたね」。4−1の快勝を見守った王球団会長の言葉も自然と弾んだ。当然だ。二回に山川、四回にダウンズと、大好きな本塁打2発で3得点をもたらしての勝利だ。「本塁打を打てる打者は大きいよ」。そう言って右拳を握りしめていた。

それにしても大きかったのは、日本ハムが選択した強攻策だ。七回。ホークス先発の有原は四球と右前打で無死一、二塁のピンチを背負った。日本ハム側からすれば3点を追いかける状況ということもあり、打ってつなぐことで一気に試合をひっくり返す展開に持ち込みたかったのだろう。

しかし、9番水野が二ゴロ併殺打に倒れると、1番五十幡も三振で無得点に終わった。結果的に無失点で切り抜けられたホークス側からすれば3点もリードした状況だったとはいえ、犠打で送られて1死二、三塁とピンチが拡大する方が嫌な展開ではなかったか。そこで1点でも返されていれば、残りの八、九回もさらに緊張感が高まる中での攻防となったことだろう。「助かった」と思える勝負どころだった。

（石田泰隆）