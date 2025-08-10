1発の原子爆弾が長崎市上空でさく裂したあの日から80年。「長崎原爆の日」の9日、今年も市内各所で追悼行事が開かれた。被爆者の平均年齢は86歳を超え、体験を直接聞ける機会は確実に減っていく。一方で、体験を自分のこととして継承を誓う若者たちの姿も。しの突く雨の中、被爆地ナガサキに集った人々は鎮魂の祈りをささげ、世界中でやまない戦火に憤りの声を上げた。

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館（長崎市平野町）地下2階にある遺影・手記閲覧室には、「黒本」と呼ばれる被爆体験記や、被爆者の名前を検索できる端末などがある。この日も朝から多くの人たちが家族の面影を訪ねた。この場所に足を運ぶ、それぞれの思いがあった。

午前9時、開館から間もなく福岡市の山崎久江さん（75）はモニター画面に映る父、寺岡喜久生さんの写真を見つめていた。三菱長崎兵器製作所大橋工場にいた19歳のあの日、被爆した父。孫にあたる博恵さん（52）は生前、祖父が寄贈した体験記を英訳して持参した。「祖父が見たものや聞いたものを日本だけでなく、海外の人にも知ってもらいたい」

長崎市の70代女性は、10年以上前に亡くなった母のきょうだいの記録を見ていた。母の自宅があった長崎市松山町に被爆当時、兄、姉、弟がいた。3人はいまだに行方不明のままだ。「さよならも言えないで会えなくなった人たちを、母もここに来てよく思い出していました」。名前を記したメモを手に、一人一人の生きた証しを確かめていた。

愛知県原水爆被災者の会副理事長の大村義則さん（69）は毎年この時期に長崎を訪れ、半日以上ここにこもるという。軍人だった父は、愛知から被爆直後の長崎市に来て入市被爆した。生前、ほとんど語らなかった父が一体、あの日に何を見たのか。「同じ部隊にいた人を見つけることで、父が体験したことを知りたい」。来年も父の記憶を探すつもりだ。 （高平路子）