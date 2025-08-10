¡Îº´²ì¸©¡Ïº´²ìËÌ·à¾¡¡¡¥¹¥¿¥ó¥É´¿´î¡¡18Ç¯¤Ö¤ê½éÀïÆÍÇË¡¡±äÄ¹¥µ¥è¥Ê¥é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè5Æü¤Î9Æü¡¢¸©ÂåÉ½¤Îº´²ìËÌ¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤ÏÆÊÌÚ¸©ÂåÉ½¤ÎÀÄÍõÂÙÅÍ¤È¤Î1²óÀï¤ò5¡Ý4¤ÇÀ©¤·¤¿¡£±äÄ¹½½²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ï¡¢Á´¹ñÍ¥¾¡¤·¤¿2007Ç¯¤Î¡Ö¤¬¤Ð¤¤ÀûÉ÷¡×°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¤Î½éÀïÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç®Àï¤òÀ©¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Æó²ó¡¢²¡¤·½Ð¤·¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£»°²ó¤Ë¤Ï1»à»°ÎÝ¤«¤éÊÒÞ¼°¼¿´Áª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢¾¾ÈøÂó¼ÂÁª¼ê¡ÊÆ±¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÅ¬»þÂÇ¡£2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¡¡»Í²ó¡¢µÕÅ¾¤òµö¤¹¤¬¡¢2»à»°ÎÝ¤Ç»³¸ý¿¿¿ÎÁª¼ê¡ÊÆ±¡Ë¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢Áê¼ê¤ÎÇØÃæ¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¡£Éã¡¦¸ÂÀ¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£Áê¼ê¤âÂÇÀþ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸å¤â·ø¼Â¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£
¡¡ÃæÈ×°Ê¹ß¡¢¸ß¤¤¤ËÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡¢4¡Ý4¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ø¡£1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢°ðÉÙÍý¿ÍÅê¼ê¡ÊÆ±¡Ë¤¬Ï¢Â³»°¿¶¤Ç¤·¤Î¤®ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê³Æ®¤ËÂÇÀþ¤¬±þ¤¨¤¿¡£1»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢»³²¼ÂÙÄÐÁª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤Æ¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£140µå¤Ç10²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿°ðÉÙÅê¼ê¤ÎÊì¡¦ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ºÅÀ¤·¤Æ¤âÃç´Ö¤ò¿®¤¸¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¤¿3Ç¯À¸¤ÎËÌÅçÃèÏÂ¤µ¤ó¤Ïº¸Åê¤²¡£º¸ÏÓ¤ÎÁê¼ê¥¨¡¼¥¹ÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¸å¡¢ÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¤½¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò¹¶Î¬¤·¡¢¸¥¿ÈÅª¤ÊÆ¯¤¤¬¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£ËÌÅç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅê¤²¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë1¾¡¤º¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡¢ÇÈÂ¿Ìîßº¡¢¿ùÌîÇ¡³¤¡Ë