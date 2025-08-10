¡ÖÀä¶«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²È¤Î¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ç¡Ä¡×¾¯Ç¯¡¦ÀÖÁ¿±ÒÆó¤ò½±¤Ã¤¿Èá·à¤È¤Ï?
¡ÖÀä¶«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¡£¿ûÌîÈþÊæ¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù(¸ø³«Ãæ)¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÀÖÁ¿±ÒÆó
ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Ï¡¢ÀÖÁ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ûÌîÈþÊæ¡¢ÇòÀÐ¹¸»Î´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ä¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡È²ø°Û¡É¤òÄÉ¤¦¥ª¥«¥ë¥Èµ¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥Û¥é¡¼¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¼«¿È¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÀÖÁ¿¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝÂÎ¸³¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖË¿°éÀ®¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢(¸½¼Â¤Ç¤â)¥¤¥â¥à¥·¤òÄ³¡¹¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤! ¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²È¤Î¶á½ê¤Î¸ø±à¤ÇÎÐ¿§¤Î¥¤¥â¥à¥·¤ò½¦¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿ÀÖÁ¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤ÊÄ³¡¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê? ¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÀÖÁ¿¤Ï¤½¤Î»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
½çÄ´¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¤¥â¥à¥·¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë¥µ¥Ê¥®¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È(¥µ¥Ê¥®¤Ë)¥Ò¥Ó¤â¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄ³¤Ë¤Ê¤ë! ¥¢¥²¥Ï¥Á¥ç¥¦¤«¤Ê? ¥â¥ó¥·¥í¥Á¥ç¥¦¤«¤Ê? ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¡¢ÍâÄ«¨¡¨¡ÀÖÁ¿¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡È»Ñ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¡¤ÎÆü¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÄ³¤«¤Ê? ¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¿§¤Î²ë¤¬¡Ä¡ÄÀä¶«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤º®¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÀÖÁ¿¤ÎÂÎ¸³¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥Á¤Ë¡¢¶²ÉÝ¤È¾Ð¤¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£ÀÖÁ¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ø°Û¤äÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¾®¤µ¤Ê¡È¥ê¥¢¥ë¥Û¥é¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¡£¿ûÌîÈþÊæ¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù(¸ø³«Ãæ)¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÀÖÁ¿±ÒÆó
ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Ï¡¢ÀÖÁ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ûÌîÈþÊæ¡¢ÇòÀÐ¹¸»Î´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ä¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡È²ø°Û¡É¤òÄÉ¤¦¥ª¥«¥ë¥Èµ¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥Û¥é¡¼¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¼«¿È¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖË¿°éÀ®¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢(¸½¼Â¤Ç¤â)¥¤¥â¥à¥·¤òÄ³¡¹¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤! ¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²È¤Î¶á½ê¤Î¸ø±à¤ÇÎÐ¿§¤Î¥¤¥â¥à¥·¤ò½¦¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿ÀÖÁ¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤ÊÄ³¡¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê? ¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÀÖÁ¿¤Ï¤½¤Î»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
½çÄ´¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¤¥â¥à¥·¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë¥µ¥Ê¥®¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È(¥µ¥Ê¥®¤Ë)¥Ò¥Ó¤â¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄ³¤Ë¤Ê¤ë! ¥¢¥²¥Ï¥Á¥ç¥¦¤«¤Ê? ¥â¥ó¥·¥í¥Á¥ç¥¦¤«¤Ê? ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¡¢ÍâÄ«¨¡¨¡ÀÖÁ¿¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡È»Ñ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¡¤ÎÆü¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÄ³¤«¤Ê? ¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¿§¤Î²ë¤¬¡Ä¡ÄÀä¶«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤º®¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÀÖÁ¿¤ÎÂÎ¸³¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥Á¤Ë¡¢¶²ÉÝ¤È¾Ð¤¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£ÀÖÁ¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ø°Û¤äÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¾®¤µ¤Ê¡È¥ê¥¢¥ë¥Û¥é¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£