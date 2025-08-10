60歳女優、施設にいる90歳の母と“諦めない介護”で向き合う
女優の野村真美が、13日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
野村真美 ＝テレビ朝日提供
20歳で女優デビューし、昨年還暦を迎えた野村。還暦の誕生日当日はインド旅行中に迎えたそうで、滞在中は友人たちとボランティア活動や観光をして過ごしたという。世界旅行が趣味の野村が、インドの魅力についても話している。また、小学生の頃から行ってみたい国が3つあるといい、今後の夢や、夢中になっているフラダンスなど現在の暮らしについても話す。
90歳の母とは「諦めない介護」を目標に、前向きに過ごしているという野村。施設にいる母に会いに行き、歌を歌ったり一緒に散歩をしてとくにかく明るく接することが大切だと語る。そのほか、お世話になったという石井ふく子さんとのエピソードも披露している。
