¡ÚÎ¦¾å¡ÛÎÞ¤ÎÊ¡Éô¿¿»Ò¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë0ÉÃ01ÆÏ¤«¤º¡ÄÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¼¡½µ¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¥º½Ð¾ì¤ÎÈ½ÃÇ
¡¡Î¦¾å¤Î¼Â¶ÈÃÄ¡¦³ØÀ¸ÂÐ¹³¶¥µ»Âç²ñ¡Ê£¹Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡Ë¡¢½÷»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÊ¡Éô¿¿»Ò¡Ê£²£¹¡áÆüËÜ·úÀß¹©¶È¡Ë¤Ï£±£²ÉÃ£·£´¡ÊÄÉ¤¤É÷£±¡¦£±¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç£²°Ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£¹·î¡¢Åìµþ¡Ë¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê£±£²ÉÃ£·£³¡Ë¤Ë£±£°£°Ê¬¤Î£±ÉÃÆÏ¤«¤º¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤ËðôÉô¥ê¥ó¥ÑÀá¤ËÎÉÀ¤Î±ê¾É¤¬µ¯¤¤ÆÈ¯Ç®¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¤ëµÆÃÓÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¸øÉ½¡£¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¼å¤ß¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢±£¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹°ìÊý¤Ç¡Ö»ä¤â²¿¤«È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ú¤Â³¤Î¦¾å¤È¸þ¤¹ç¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¹âÇ®¤¬½Ð¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤â£³£·ÅÙÂæ¤ÎÇ®¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡£Îý½¬¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¡¢½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤âÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é»²²ÃÉ¸½àµÏ¿ÀÚ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖµîÇ¯°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¹Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È½Ð¤»¤¿¥¿¥¤¥à¤ò¡¢Îý½¬¤Ë¤âÃÍ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±¿Æ°¤ÇÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶ì¤·¤¤¡£Îý½¬¤µ¤¨¤Ç¤¤Æ¤¿¤é£±£²ÉÃ£µÂæ¤È¤«¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£Áö¤ì¤ì¤ÐÁö¤ì¤ë¤Û¤É²ù¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¼¡½µ¤Î¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¥º¥¤¥óÊ¡°æ¡Ê£±£µ¡Á£±£¶Æü¡¢Ê¡°æ¡Ë¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤¬¡¢»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁö¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡Éô¡£ÌµÇ°¤ÎÎÞ¤ò´î¤Ó¤ÎÎÞ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£