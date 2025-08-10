パ５位の西武は９日の楽天戦（ベルーナ）に９―４と大勝。４位・楽天とのゲーム差を「１・５」に詰めた。女房役の古賀悠斗捕手（２５）が４号決勝２ランを含む３安打２打点の活躍で、先発・隅田知一郎投手（２５）の９勝目（６敗）を強力援護した。

古賀は「うれしい気持ちもあるんですけど、今日はスミ（隅田）に完封させたかった」と自分の打撃よりも守備面に言及。完封目前の８回二死から一、三塁のピンチを招いて降板した同期入団・隅田へのリードを反省した。

その隅田は「悔しいです。真っすぐでいければよかったんですけど、そこをあえてボクが変化球で抑えに掛かったところをうまく打たれてしまった」とチャンスを広げられた中島への配球を反省。「展開的に一人で投げ切れる展開だったし、シングルヒットが痛くない展開だった。球数的にも余力的にも（最後まで）いけたので頑張れればよかった」と８回の投球を振り返った。

とはいえ、４年目の隅田はこれで３年連続の９勝到達。過去２年はいずれも９月１７日（２０２３年）、１８日（２４年）の到達で８月前半での２桁王手は自己最速となっている。悲願の２桁勝利には順調にいけば、あと７試合のチャンスがある。

３度目の正直となる２桁勝チャレンジについては「順位的にまだ低いので、ボクの勝ち星ではなくてチームが勝つことを優先的に順位が上がるように頑張ります」とあえてこだわりを語らなかった。

代わりに女房役の古賀が「まだこれからも登板試合が多くあると思うので、２桁勝利プラスαでいきたいと思います」と隅田の１０勝＋αを攻守でアシストすることを約束していた。

西口文也監督（５２）は「緩急もつけて本当に隅田らしいピッチングだった」とその投球を称えながら「ここからの１勝は非常に大きくなってくる。その意味では初戦を取れたのは大きい」と逆転ＣＳ進出に目の前の敵・楽天撃ちを見据えていた。