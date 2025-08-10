¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡ÛÃæÅè¾¡É§¤¬ÀÀ¤¦LIDET UWF¤ÎÈ¯Å¸¡ÖÎò»Ë¤È¤È¤â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô£²´§²¦¼Ô¤Îà¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ëá¤³¤ÈÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£Æ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î£Ç¡½£Ò£Å£Ø²¦ºÂÀï¤ØÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÃæÅè¤Ï¡¢£¹Æü¤Î¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Ç¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢£Ö£µÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤Á¤¿¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥ó¥¿¤Ç¥°¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¤«¤é¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊá³Í¤·¡¢¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤«¤é¥¿¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡È×ÀÐ¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤Ç´°¾¡¤ÎÃæÅè¤Ï¡Ö£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£Æ¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¡Ø£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£Æ½÷»Ò¡Ù¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£²¶¤¬²¦¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤³¤Î£Õ£×£Æ¤òÎò»Ë¤È¤È¤â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÇÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡²¦¼Ô¤È¤·¤Æ£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£Æ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë³Ð¸ç¤Ç¡¢º£¸å¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¡ÖÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢²¶¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£¤À¤±¤É¡¢Àï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Å¨¤ÏÉ¬¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÌç¸Í¤ò³«Êü¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤¤¤Ä¤Î¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤ä»×¤¤¤òÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£»î¹ç¸å¡¢¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤«¤éº£ÅÙ¤Ï£±£°·î£¹Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Î£Ç¡½£Ò£Å£Ø²¦ºÂÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡ÖÉé¤±¤¿¤Î¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈËþÂ¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Éé¤±¤Æ¤Ê¤ª¥¿¥À¤Ç°ú¤²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ê¤é¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡££±£°¡¦£¹¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¡×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£º£²ó¤Ï£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£Æ¥ë¡¼¥ë¤Ç¤ÎÇÔÀï¤À¤±¤Ë¡Ö¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤Î¶¯¤µ¤ò¤è¤êÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥³¡¼¥ë¤âÀú¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸å³Ú±à¤Ç¤ÏÁ´Éô»È¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÃæÅè¾¡É§¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£