¡¡¶Ã°Û¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£ÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¸¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê£Ó£Ó£Á¡Ë¡×¤Î¡Ö£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ð£Ò£Ï¡¡£Ã£È£Á£Í£Ð£É£Ï£Î£Ó£È£É£Ð¡×¡Ê£¹Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ÀÄÍÕ¤Î¿¹¸ø±à·Ý½ÑÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¡Ë¥Ó¥¥Ë¥Ù¥Æ¥£ÉôÌç¤Ç¡¢¶ð°æ°¡µª¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¶ð°æ¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤«¤é£Ó£Ó£Á¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤ÎÇ§Äê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£ºò²Æ¤Î¥×¥íÀï¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Î²Æ¡¢Í¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï£²Ï¢ÇÆ¤¹¤ë¤¾¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¡Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ£±°Ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åß¡Ê¤Î¥×¥íÀï¡Ë¤â½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÓÏ¿¤ÎàÈþ¥Ü¥Ç¥£á¤ò¸Ø¤ë¶ð°æ¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤½¤¦¤À¡£