½÷Í¥ÅÚ²°ÂÀË±¡Ê30¡Ë¤¬9Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£80²óÌÜ¤Î¡ÖÄ¹ºê¸¶Çú¤ÎÆü¡×¤ò·Þ¤¨¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÅÚ²°¤Ï¡ÖÄ¹ºê¤Ë¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢80Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¿´¤Ë¤â¿ÈÂÎ¤Ë¤âÂç¤¤Ê¡ÄÂç¤¤µ¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤Ê½ý¤ò¤«¤«¤¨¤Ê¤¬¤é¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈïÇú¼Ô¤ò»×¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÈïÇú¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï86ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°´ê¤¤¡¢¡ØÄ¹ºê¤òºÇ¸å¤ÎÈïÇúÃÏ¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿´¤Ë¶¯¤¯»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤Î¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¹ºê¤ÎÉ÷·Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÅÚ²°¤Ï¡Ö¿Í¤¬¿Í¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÀïÁè¤À¤È¡¢»ä¤Ï²Æì¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¤¤Þ»ä¤¬½Ð²ñ¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤Î¹ñ¤ËÀ¸¤¤ëÊý¡¹¤â¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÊý¡¹¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤Î¶õ¤â¡¢¤É¤Î¶õ¤â¡¢¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¡¢¤«¤Ê¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Èº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¶¯¤¯´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£