£Ê£±²£ÉÍ£ÍÈ´¤±½Ð¤»¤Ì¹ß³Ê·÷¡¡£Ç£ËËÑ°ì·½¤¬à¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹á¤Î¥¹¥¹¥á¡ÖÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¡Ä¡×
¡¡£Ê£±²£ÉÍ£Í¤¬¡¢¹ß³Ê·÷¤«¤éÈ´¤±½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°ÀïÃæÃÇ´ü´ÖÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿£¹Æü¤ÎÅìµþ£ÖÀï¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔÀï¡£Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï£²»î¹ç¤Ï¾¡Íø¤À¤Ã¤¿Àª¤¤¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤Þ¤º¸½ºß¤Î£±£¸°Ì¤«¤é»ÄÎ±·÷¤È¤Ê¤ë£±£·°Ì°Ê¾å¤Ø¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢£Ç£ËËÑ°ì·½¡Ê£³£µ¡Ë¤¬à¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥¹¥áá¤òÄó°Æ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÉâ¤«¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¡£Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢º£¤Ï¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤¬¤¦¤Þ¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¶¯¤¯»×¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬½Ð¤»¤ë¾õ¶·¤ò¡¢¸Ä¡¹¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£³¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¤É¤¦Ê¨¤«¤»¤ë¤«¤È¤«¤¬Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£ÀÚ±©µÍ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¼ÂÁ©¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â³Î¤«¡£²£ÉÍ£Í¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Ê¤ë¤«¡£