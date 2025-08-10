21年6月から24年3月まで「宮古島住みます芸人」として活動した、お笑い芸人のゲラゲラ星人（34）が9日までにインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。

ゲラゲラ星人は「【ご報告】」と題し、「この度、2025年8月8日 笑いの日に地球で入籍致しました（笑）（笑）（笑）」と報告。

続けて「地球の沖縄の宮古島で出会った、僕よりゲラで僕より宇宙人っぽい彼女と これからも毎日ゲラゲラ笑える家庭を築きたいと思います（笑）（笑）（笑）」と決意をつづり、ツーショットを公開し、「今後ともよろしくお願いします（笑）（笑）（笑）ゲラるー！！！！！」と呼びかけた。

そして「宮古島市役所で提出しました」「婚姻届」「星空フォトは」「星空フォトすばるさんに撮っていただきました」「ちょうど満月」とつづり、満月の下での宇宙人のシルエットの夫婦ショットを公開した。

また、続く投稿では「そして、結婚の証人は、お世話になっているダウンタウン浜田さん、ライセンス井本さん、ななまがり初瀬さんに書いてもらいました！ 本当に本当にありがとうございます！！！！！ 地球おもろすぎ（笑）（笑）（笑）」とつづり、ダウンタウン浜田雅功（62）、ライセンス井本貴史（47）とのスリーショット、ななまがり初瀬悠太（39）と妻とのスリーショットなどを公開した。

そして「まさか浜田さんに婚姻届の証人になってもらう人生になるとは…」「人生爆笑」などのハッシュタグを付け投稿した。