日本テレビ系で毎週土曜よる11時30分〜 放送中 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」。

普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているモノ」がなぜそこまで推されているのか? 自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら…世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。

昨日8月9日（土）の放送では、「週刊少年チャンピオン」での初回連載から今年で34年目となる格闘マンガの金字塔「刃牙（バキ）シリーズ」を深掘りした。

■累計発行部数1億部超えの大人気格闘マンガ「刃牙シリーズ」

週刊少年チャンピオンにて1991年から連載している刃牙シリーズは、累計156巻、累計発行部数は1億を超える大人気マンガ。現時点では、シリーズ第1弾の「グラップラー刃牙」（全42巻）から、2023年8月に連載を開始した最新シリーズ「刃牙らへん」までの6シリーズが存在する。世界中で熱狂的なファンを生み続けているレジェンド作品なのだ。

もともと刃牙の大ファンである佐久間は、テーマが知らされるやいなや「よっしゃ!!」と大興奮。佐久間が大声をあげて喜ぶ様子に、日村は「なんだなんだ！」と驚く。さらに日村から作者について尋ねられた佐久間は「もうほんとに僕が敬愛する先生で」と、作者の板垣恵介氏に対する熱い思いをにじませる。

刃牙のイベントに2時間滞在するほど佐久間もドハマりする大人気格闘マンガ・刃牙シリーズの魅力を深掘りしていった。

■女性人気も高い「刃牙」 その魅力に迫る！

推しの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”には、刃牙が好きすぎてコラボ写真集を出版したコスプレーヤーのえなこと、30周年を記念して行われた刃牙愛を表現する公式コンテストにてイラストを応募し、チャンピオンになったもこさんの2人を迎えた。格闘マンガということで男性に人気が高いイメージだが、“おしつじさん”のえなこによれば最近では女性の間でも人気なのだとか。

刃牙シリーズは、主人公の範馬刃牙（はんま ばき）が、母を殺した地上最強の生物と言われる憎き父・範馬勇次郎に敵討ちするというストーリー。その道中にさまざまな強敵と戦い、刃牙が強く成長していくバトルマンガだ。

そんなバトルマンガの見どころといえば、キャラクターたちの“強さ”。キャラクターごとに特殊能力が備わっているようなバトルマンガ作品も多いが、刃牙に関しては全キャラクターが超人ではなく、ありのままの人間の姿で戦っている。日村は「これ人間なの？」、「だから、ちょっとリアルなところがあるのかな？」と、物語の設定に興味をひかれている模様。

努力して鍛え上げた肉体で戦うキャラクターたちの強さは、どのように表現されているのだろうか？

■推しポイント［1］【キャラの強さが一発で分かる！刃牙ならではの表現方法】

刃牙に出てくるキャラクターは全員生身の人間であるため、キャラクターの強さを示す表現は、ほかのマンガ作品にはない独特な表現になっているのだとか。

例えば、作中で地上最強の生物と言われている刃牙の父である範馬勇次郎がタバコを吸うシーンでは、勇次郎がたったひと吸いで、ほぼタバコ一本丸々吸い尽くしてしまうという描写が。日村は「肺活量がすごい！」、「これはすごい面白いじゃん」と刃牙ならではの強さを示す独特な表現に驚く。

さらに、“おしつじさん”のえなこは「このお酒の飲み方ひとつでもこの人は強そうと勇次郎は思わせてくれます」と別のシーンを紹介。佐久間も「あー！これ大好き！」と絶賛するシーンも紹介した。

■推しポイント［2］【格闘マニアの作者が描くリアルな必殺技の数々】

刃牙の作者である板垣氏は、50年以上格闘技をやっている格闘マニア。その知識を生かした、作中で描かれるリアルで実践できたらかなりカッコイイ技の数々も、世界中の格闘マニアをとりこにしている理由だ。

有名格闘家の那須川天心選手は、試合の中で主人公である刃牙の繰り出す技「トリケラトプス拳」を披露。そしてメジャーリーガーとしてアメリカで活躍する大谷翔平選手も、刃牙作品に登場する人物であるビスケット・オリバのポーズをする姿が確認されている。このように刃牙シリーズは多くの有名スターからも愛される作品なのだ。

そして刃牙界隈で話題になっている人物がスタジオに登場！刃牙が好きすぎて作中のとある技を極めたという武術家の石井東吾さんの披露した技に、佐久間と日村は「わぁー!!」と仰天！

「（その技）どうやってるの？」と聞く日村を相手に、石井さんが技を実践しようとすると、日村は「お願いしますよ、死んじゃう、死んじゃうもん、やめてよー」とビビり散らかすのであった……。

■推しポイント［3］【バトルだけではない！感動のヒューマンドラマが描かれる】

番組後半には、なんと作者の板垣氏がスタジオに登場！憧れの人物の登場に佐久間は「ガチですか……板垣恵介先生です」、「うわぁ！わぁ！うわぁー！」と興奮を抑えきれない様子を見せる。

板垣氏を迎え作品の裏話を聞くことになった佐久間と日村は「これはすごい話だね」と感動。板垣氏は思い入れのあるシーンとして、刃牙の母が、父の勇次郎に殺されてしまうシーンを挙げる。板垣氏はこのシーンを描くにあたり、「20分くらい描けなくて、一回一人になってとかやって、随分ビビったっていう」と貴重な裏話を語る。

刃牙作品は、メインのバトルシーンのみならず、ところどころに見られる人間同士の熱いドラマも魅力となっている。そして女性ファンである“おしつじさん”のえなこともこさんがイチオシする胸キュンシーンも紹介した。

もともと刃牙の大ファンである佐久間は、番組最後に敬愛する板垣氏に、芸能界を生き抜くうえで刃牙に学んだ格言を語り「それを糧にいまこの芸能界で戦っているので、本当にいつもありがとうございます」と感謝を伝えた。刃牙シリーズに詳しくなかった日村も、最終的には「もちろん最高でした」と言い、その魅力に気づくのであった。

■番組概要

毎週土曜日 23:30〜23:55 日本テレビ系で放送

放送後からTVerにて無料配信を実施

出演：佐久間大介（Snow Man） 日村勇紀（バナナマン）

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：柏原萌人

演出：田村幸大

制作協力：デージカンパニー ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

