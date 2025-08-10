自動車レースチーム「D'station Racing」レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が9日、自身のインスタグラムを更新。グランピングの様子を投稿した。

宿泊施設の布団の上で、胸元を大胆に露出した白地にチェリー柄のパジャマ姿を公開。ショートパンツからスラリと伸びる生脚も披露して座ったショットをアップした。

また、別の投稿では完全個室サウナで過ごす写真をアップした。ピンク色のビキニ水着姿で、サウナに入ったり、イスに座って整ったり…。「お部屋で寛いだり、サウナ入ったり、贅沢空間で完全貸切だからゆったりできて最高だよ〜」と報告した。

ファンやフォロワーからも「スタイル神」「ナイスボディー」「めっちゃセクシー」「めっちゃ可愛い」「美しい」「まぶしい」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのスーパーGT3000クラスのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。