「あんぱん」今田美桜と北村匠が仲良く並ぶ姿見た二宮和也「涙ちょちょ切れます」

嵐の二宮和也（42歳）が、8月9日に放送された音楽番組「MUSIC GIFT」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」に出演している今田美桜と北村匠が仲良く並ぶ姿を見て、「涙ちょちょ切れます」と語った。



朝ドラ「あんぱん」にゆかりのある曲を歌うコーナーに、朝ドラ「あんぱん」に出演している今田美桜と北村匠海が登場。



朝ドラの中で2人が演じる役が最近結婚したこともあって、今田は「この1年間、ずっと和やかで良い雰囲気で進んできたので、もう少しですけど最後までみんなと頑張りたい」と話し、北村も「残りの撮影は少ないんですけれどその時間が愛おしいです」とコメント。



朝ドラ「あんぱん」で、北村演じる柳井嵩の実の父親を演じた、番組MCの二宮和也は「僕は劇中ではなかなか2人と共演することは出来なかったんですけれど、今日、2人が並んでいるのを見て、良かったなって思います。涙ちょちょ切れます」と語った。