オリックスやＭＬＢで活躍した田口壮さんが９日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳ プロ野球トーク日本一決定戦ＯＢ大集結ＳＰ」（午後７時）に出演。ルーキー時代に浴びた怖すぎる先輩の一言を明かす一幕があった。

プロ野球の大物レジェンド２７人が集結し、今ならアウトの昔の常識や伝説のプレーを自らが解説する２時間特番。

田口さんは「ルーキーの頃にですね。忘れもしません。北九州の球場で。松永さんって先輩がいまして」と通算１９０４安打、ベストナイン５回の名選手の名前を出して話し始めた田口さん。「僕、一塁ランナーでヒットエンドランのサインを見逃しまして。バッターが福良（淳一）さん。今、オリックスのＧＭですけど。サインを見逃して走らなかったんです。アウトになった。走ってたらセーフで福良さんはヒットだったんですね」と回顧した。

「そのままベンチに帰ったら、松永さんにこう（胸ぐらを）持たれて『なめとんのか！ プロ野球を』って」と恐怖の瞬間を振り返ると「当時、福良さんが３割を行ったり来たりしてたんです。『ヒット１本が何千万って変わるんや！ なめんな！ ボケェ！』って言われて。次の日、サインイップスですよ。次の日は送りバントのサインを見逃して『死ね、ボケェ！』って。しばらく無視されました」と、しみじみ話していた。