使いやすさと耐久性を兼ね備えた多機能スーツケース【アマゾンベーシック】で旅支度をスマートに！Amazonで販売中！
荷物も気分も軽やかに！拡張機能付きのハードスーツケース【アマゾンベーシック】でストレスフリーな旅を！Amazonで販売中！
機内持ち込み対応(LCC除く)している、コンパクトサイズ。2-3日の出張や週末の旅行に適している。最大25%容量を拡張することができます。頑丈なファスナーと、快適に移動するための伸縮式ハンド、しっかり取り付けられた短いハンドルが特徴。傷つきにくい保護ハードシェル仕上げ。強度と耐久性を強化するために平均より厚いABSを使用している。
ABS製のハードシェルにより傷に強く、軽量かつ耐久性に優れているため、日常使いから旅行まで幅広く対応できる。
ダブルキャスター付きで360度回転が可能。混雑した空港や駅でもスムーズに移動できる設計となっている。
容量は最大25％拡張可能で、出発時と帰りの荷物量に合わせて柔軟に対応できるのが便利なポイントである。
内装には仕切りと3つのファスナーポケットを備えており、小物類を整理しやすく、実用性の高い構造が魅力である。
