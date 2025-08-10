◆イースタン・リーグ 日本ハム６―５巨人（９日・鎌ヶ谷）

左肘じん帯損傷からの１軍復帰を目指す巨人の岡本和真内野手（２９）がイースタン・日本ハム戦に「４番・ＤＨ」で出場。だが、予定していた３打席を終えずに途中交代した。

１軍復帰への階段を着実に上っていた主砲が、初回２死一塁の第１打席。相手先発・浅利の初球、低めのフォークを空振りし、左手一本でフォロースルーした後、顔をややしかめて左肘を曲げ伸ばしするしぐさを見せた。２、３球目は見逃し、カウント１―２となったところで外角低めの１３６キロカットボールに初球と同じように最後は左手一本で空振り三振。ベンチに引き揚げる際も左手でバットこそ持つものの、だらんとさせたまま。３回１死の第２打席で代打を送られた。

周囲をヒヤリとさせたが、試合中に帰途に就く際には「大丈夫です」と話すなど軽症を強調した背番号２５。桑田２軍監督は試合後、「明日（同戦）もスタメンで出る予定。試合前の練習で確認作業をして、それから最終的に決める」と説明した。

この日が復帰４戦目の岡本は、これまでに７打席立っており、予定されていた３打席をこなしていれば、１軍昇格のメドとされている２０打席まで半分となるはずだった。指揮官は「リハビリは右肩上がりにいかない。良かったり悪かったりを繰り返して少しずつ上がっていく。そういった意味でも今日はもうこれでやめておこう」と大事をとっての交代だと明かした。試合前の打撃練習では外野の防球ネットを越え、室内練習場に直撃する特大本塁打を放っていた。主砲の軽症を願うばかりだ。（臼井 恭香）