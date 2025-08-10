◇女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ 第２日（９日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

悪天候でサスペンデッドとなった第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われた。前週のＡＩＧ全英女子オープンで、メジャー＆米ツアー初優勝を飾った山下美夢有（みゆう、２４）＝花王＝は第２Ｒを１２位で出て４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算４アンダーで首位と５打差の１５位につけた。米日２週連続優勝での国内ツアー１４勝目を自己最大の逆転劇で狙う。２年ぶりの３勝目を目指す森田遥（２９）＝フリー＝が６９で回り、９アンダーで単独首位をキープした。

山下が長い一日を戦い抜いた。第２Ｒは１１番で木に２度当てるミスでボギーを打ったが１２番は３０センチ、最終１８番は１・５メートルに寄せる技ありショットでバーディーを重ねた。全英Ｖの翌５日に帰国して強行出場し、この日は早朝３時半起きで第１Ｒの残りと合わせて２４ホールをプレーし「けっこう疲れましたね」と本音。それでも「ビックリするくらいのお客さんの応援はありがたい」と観客４７５５人の声援を力に変え、連日の７０と意地を見せた。

キャディーの妹・蘭さん（１７）に加え、強力な援軍が駆けつけた。コーチで父の勝臣（まさおみ）さん（５０）、母・有貴さん（４９）が全英に続き、この日から現地観戦。８日夜は家族で山下の好物・牛タンを食べ、ホテルで母が山下をマッサージした。首や足の張りをほぐし「だいぶ疲れてると思うけど、たくさんのファンの人が来てくれているので、笑顔でいいプレーを見せてほしい」と激励した。

首位とは５打差。だが、２２年の宮里藍サントリーレディスは４打差４位から逆転Ｖ、昨年は全米女子プロ選手権２位に入ってパリ五輪切符を逆転でつかんだ底力が山下にはある。「最終日も伸ばせるだけ伸ばしたい」。心強い家族とともに、米日ツアーをまたぐ２週連続優勝へ猛チャージする。（星野 浩司）