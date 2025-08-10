

「2億り人」の東山一悟さん（56歳、写真左）に、くらまがインタビューします（編集部撮影）

節約に成功し、人生が豊かになった「倹者」に節約系YouTuberのくらま（「倹者の流儀」）がインタビューをする本連載。

今回登場するのは、会社員の東山一悟さん（56歳）だ。新卒で新聞記者となり長年働いていたが、50歳のある日「会社はあなたを必要とは思っていません」と非情にも告げられリストラ。

しかし、それまでに節約投資で積み上げてきた資産7000万円があったからこそ、慌てることなく対応できたという。

その後、さらなる貯金と投資で資産は2億円超えに。『投資で2億稼いだ社畜のぼくが15歳の娘に伝えたい29の真実』という書籍も出版している。

本記事では、東山さんのお金事情と人生について掘り下げていく。

「お父さんみたいなニートになりたい！」

東山さんは、同い年の妻と15歳の娘の3人暮らし。50歳で大手新聞社を早期退職後、東山さんは“フルFIRE” 生活を満喫していた。

しかし、現在は9時〜17時勤務、年収約300万円のホワイト企業に勤めながら、“サイドFIRE”生活を満喫している。

「これには切実な理由がありまして……。新聞社を退職後、ずっと家にいたら、当時小学校6年生だった娘が学校の作文で『大きくなったら、お父さんみたいなニートになりたい』と。これは教育上まずいと、慌てて働き口を探しました」

現在、娘は15歳。彼女にお金や働き方についての考えを伝えたいと考え、著書『投資で2億稼いだ社畜のぼくが15歳の娘に伝えたい29の真実』にまとめたのが最近の出来事だ。

リストラされた当時は7000万円あった資産は、その後の貯金や投資を経て現在は約2億2000万円 に。住宅ローンは残っているが、住宅ローン控除を踏まえると毎月返済してくほうが得だと考えているため、繰り上げ返済はしていない。

「金利が上がって負担が増えるようになったら、一括返済しようと思います。状況に応じて最適な選択肢を取れるのが資産がある強みですね」

7000万円の資産が6年で2億円を超したのは目覚ましいが、50歳時点で7000万円の資産を持っていること自体は、新聞社時代に最大800万円ほどの年収があったというから、それほど驚くべきことではないのかもしれない。

しかし、実は東山さんの資産形成の道のりは順調ではなかった。

FX（外国為替証拠金取引）で700万円の大損、リーマンショックでの株価大暴落を経験している。一度は築いた資産を大きく減らして大ダメージを受けながらも、そこから再び節約貯金を重ねてきたのだ。

“飲みニケーション”で浪費

東山さんは、元々あまりお金を使うタイプではないという。地方の国立大学に進学後は、東京の実家からの仕送りと少しのバイトで十分生活を賄え、奨学金を借りずに済んだ。

「今は国立大学もだいぶ値段が上がりましたが、当時は今の半分 くらいですよね」

大学卒業後は、新聞社に勤務。新聞社といえば就職活動の難易度が高いイメージがある。「メディアの花形じゃないですか」と伝えると、東山さんは謙虚にも首を振る。

「確かに…そのときはこれで一生勝ち組かと思ったんですよね。そしたらリストラされちゃいましたから人生思うようにいかないもんで」

初任給が年収約300万円。1年ほど東京本社に勤務した後、6年間、地方都市に1人で赴任した。入社時は貯金ゼロだったが、地方勤務の間に毎年50万円ずつくらい貯蓄して、東京に戻ってきた1998年時点で300万円ほど貯金があったという。

20代で毎年50万円の貯蓄額は多いといえば多いが、ものすごい倹約家というほどでもない。

「その頃何に使っていたかといえば、飲み代ですね。新聞社の風土というか、時代的にも“飲みニケーション”が活発でした」

連日連夜、飲みの場に出向いていたため、給料の割には貯まらなかった。ちなみに56歳になった現在、この出費は「一番の無駄だった」と痛感しているそう。

「私の年代は飲み会好きのイメージがあるかもしれませんが、私はあまり好きではなくて。それでも周りに流されるまま参加していました。今となっては、自分の心が弱くてもったいなかったなと。

当時はそこで上司に気に入られれば出世できるかもと、邪な心もありましたが、結果的にリストラされているからまったく無意味ですよね。お金を貯めるには、こういう無駄なことはしないほうがよかったですね」



前職では無駄なことにお金を使っていた、と話す東山さん（編集部撮影）

「いい家に住む」という価値観に染まらなかった

飲み会の空気には流されつつも、流されずにお金が貯まった例も。

当時の社会風潮は「いい車、いい家を持つ」という価値観が今よりも強かっただろう。しかし東山さんは、それらへのこだわりが薄かった。

「実はこれは特殊な例ですが、新聞配達店の空き部屋を間借りしていたこともあります。当時付き合いのある新聞配達店が配達員用に作っていた店上のワンルームが空いて困っていたようで。新聞配達店は午前3時くらいの早朝から作業するので、その環境で借り手を見つけるのが大変なんですね。私はそういうのは平気なので借りました」

朝の物音にさえ目をつむれば、駅から徒歩10分、ワンルームで約3万円の格安・好物件だった。

家賃を安く抑えることは、節約の肝である。筆者自身、住まいは会社の補助を入れると5000円に抑えられている。月の固定費である家賃が安いと、お金がどんどん貯まる。

特に当時の新聞社勤務のエリート、多くはいいマンションに住みたがる人が多かったのではないだろうか。そのような風潮の中、流されずに自分が価値を感じない部分にお金を無理に使わなかったのが、東山さんがお金を貯められた1つの要因だろう。

300万円の貯金ができた入社7年目の1998年、東山さんは投資を始めてみることに。この頃には年収も500万円になっていた。

その少し前、1996年から「日本版ビッグバン」 という言葉を日本政府が打ち出すようになり、「貯蓄から投資へ」が推奨されていた。株式売買手数料の自由化が始まり、FXも個人利用できるようになり、個人の投資への参入障壁が下がっていた頃だ。

東山さんは株と外貨預金から始めてみることにした。

「ドラマ『踊る大捜査線』が好きだったので、フジテレビの株を買いました。外貨預金もその頃から個人でブームになり、米ドル外貨預金を始めました。当時は円高で1ドル100円切っていましたね」

そうして貯蓄していた300万円を投資にまわし、その後またお金が貯まるとトヨタやNTTなど日本を代表する大企業の株をさらに買っていった。

時期もよかった。2000年代に入りITバブル崩壊や同時多発テロの影響で下落した日経平均株価だったが、2007年までは再び緩やかに上昇していく。

2007年には、東山さんの資産は2000万円になっていたという。

「今度こそは勝つ」と大金を注ぎ込み…

しかし、その後は落とし穴が待ち受けていた。それも2つ。

1つは2007年に手を出したFXで、東山さんはあっという間に700万円を溶かしてしまった。

「当時はテレビのワイドショーで、FXをやった主婦が数億円脱税して捕まったニュースが世間を賑わせていました。私はそれを見て自分も10億円ぐらい稼げるんじゃないかと思ってしまって」

外貨預金をすべて解約して、FXに一気につぎ込む。レバレッジは25倍。結果、1週間で700万円の大損をした。

それまでは、大企業の株と外貨預金で「堅実」ともいえる投資を続けていた東山さん、一体なぜそんなギャンブルのような投資をしてしまったのだろうか？

「いやあ、今から思えば、ほんと何考えてたんだろう。FXに入れて負けると『もっとつぎ込めば取り返せるはずだ』と熱くなっちゃうんですよ。最初は100万円ぐらいの損だったのがさらに100万円、200万円とつぎ込んでいって、結果、どんどん負けがかさんでいきました」

まさにギャンブルで失敗する典型的な例である。

熱くなった頭は冷静さを欠いており、一度は「妻との共通の口座を解約して突っ込もうか」とまで考えたが、さすがにそれは踏みとどまった。「やっていたら離婚されていたかもしれません。危なかったです。どうかしていました」と東山さん。

さらに追い打ちをかけた2つ目は、2008年のリーマンショック である。

FXでの700万円の損に加えて、株価の大暴落で総資産は500万円を切ってしまった。2000万円から500万円へ。わずか1年の間で1500万円ものマイナスである。

「耐えられなくなって、証券会社の口座に3年ぐらいアクセスしませんでした」

そこから3年間は、投資の世界から遠ざかった。

貯金の奥義「3欠く」「本多静六式」「仕組み化」

そんな中、転機となる出来事が起きる。2009年に娘が生まれたのだ。当時の東山さんは40歳。

「子どもも生まれたし、このままじゃ将来がまずいと、徹底的な倹約に入りました」

「普段から水筒・弁当を持参」「近距離なら歩いて交通費を節約」などの基本の節約に加えて、ポイ活や懸賞サイトの活用も積極的に行う。

でも何より、基本的には贅沢をしない精神が大事だったという。

「今している腕時計も、ドン・キホーテで10年前に4000円ぐらいで買ったものです。携帯もギリギリまでガラケーでしたし、車も持ちませんでした（※後日、親の軽自動車を相続）」

家族との時間も、お金をかけて特別なところへ行くというよりも、妻の実家や家近くの自然公園に行くなど、工夫して楽しく過ごしていた。

「必ずしも、お金をかければ子どものためになるというわけではないと思っています」

倹約に加えて、「3欠く」「本多静六式」「仕組み化」で資産形成ができたと東山さんは強調する。順を追ってその極意を聞いていきたい。

まず、「3欠く」は江戸時代からある言葉で、倹約の秘訣の言葉だという。

「見栄欠く」いいブランド服買ったりしない

「義理欠く」行きたくない飲み会に行かない

「恥欠く」多少薄汚れた格好でも全然平気

そういう精神を持てば、自然と節約できるということ。

次に、本多静六（1866年〜1952年）は「蓄財の神様」とも言われ、勤倹貯蓄をモットーに数多くのお金にまつわる名著を残した人物だ。

彼の提唱する「1/4貯蓄術」は給料の1/4と臨時収入のすべてを貯蓄投資に回すという考え。

「その1/4貯蓄術を、給与の天引きで『仕組化』したことで、資産がどんどん増えていました」

こうして、年間二百数十万くらいを貯められるようになった。

気になる東山さんの「家計簿」



さらに、共働きであることも貯蓄ができた大きな要因だという。2馬力で貯金ができれば、資産形成のスピードも速い。

「でも実は、妻とお金の話はほぼしないんです。世の中的にはしたほうがいいと言われていて、私もそう思うんですけど……。だから妻の給料額は知りません。でも、僕にいくらの資産があるかは、本を出したので妻にはバレています。娘にも」

東山さんの現在の家計簿は以下の通り。今は倹約生活をしておらず、娯楽費にも積極的にお金を使っている。確かに、一般的にはお金がかかっていると言えるだろう。

しかし、これまで積み上げてきた資産があるからこそ、年収300万円でも十分に生活していけるのだ。

・家賃＋管理費：9万円

・水道光熱費：4万円

・通信費：4万円

・食費：8万円

・交通費：2万円

・日用品：5000円

・健康費：2万円

・交際費：2万円

・娯楽費：5万円

・教育費など家族の生活費：15万円

・保険：3万円

・iDeCo：2万3000円

・積立投資：2万5000円

計59万3000円

後編では、東山さんが資産形成を加速させた投資術について伺っていく。

（構成：横田ちえ）

（くらま ： 倹者の流儀／節約系ユーチューバー）