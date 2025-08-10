長嶋茂雄さん（享年８９）は巨人のキャンプ地・宮崎市内の釜あげうどん店「重乃井（しげのい）」に通い続けた。約４０年の交流があった、おかみの伊豫（いよ）展子さん（７５）は「先代から数えて５８年間、途切れることなく付き合っていただいた」と感謝している。しょうゆとだしとみりんだけで８時間かけて作るつゆ、もちもちの麺。キャンプで宮崎を訪れる野球人が堪能した釜あげうどんを、特に愛したのがミスターだった。「ここのうどんが一番だよ」。注文はいつも大盛りと稲荷ずし。店では野球の話をせず、ファンが握手やサインを求めれば必ず応じた。

長嶋さんのリクエストで、第２次政権時代（１９９３〜２００１年）はキャンプ地の宮崎市営野球場（現・ひなたひむかスタジアム）に一日限定で出店。ブルペンにシートを敷いて機材を運び入れ、選手や関係者のために２００人分を準備した。「今日は俺が釜あげうどんを振る舞うんだ」と上機嫌の長嶋さんは、さながら一日店主。練習中も「俺はここでみんなが来るのを待ってるんだ」と釜のそばを離れなかったという。

夫の史之さんを６６歳で亡くした直後の２０１３年２月。長嶋さんは脳梗塞（こうそく）の影響で右半身にまひが残る中、予定を１泊延ばして来店した。弱音を吐く展子さんの背中をたたき、「これからという時に何をやってるんだ！ 店を守ってくれよ」と大きな声で激励。これが最後の来店となった。

展子さんは毎年１２月に正月用のうどんを贈り、手紙のやりとりを続けた。訃報（ふほう）を聞き、左膝の手術後ながら６月下旬に、つえをついて上京。葬儀後で弔問はかなわなかったが、「お礼とお別れをしたい」と都内の自宅前で手を合わせた。「長嶋さんが食べた味を守っていかなきゃいけない」と８０歳までは店に出るつもりだ。店内に設けた写真コーナーとともに、息子夫婦にミスターが愛した味をつないでいく。（堀北 禎仁）