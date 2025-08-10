´äÅÄ¹äÅµ¼ç±é¡ÖDOCTOR PRICE¡×º£ÌëÂè5ÏÃ ºîÀï·è¹Ô¡ª¤Ä¤¤¤ËÅ¾¿¦°ÍÍê¤ÎÉñÂæ¤¬¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡¤Ø ¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
Éã¤Ëºá¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤¿ÈÈ¿Í¡¦ÁÒ»ý¤Ø¤ÎÉü½²¿´¤ËÇ³¤¨¤ëÌÄÌÚ¤Ï¡¢¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤éÁÒ»ý¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÂè5ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ª
¢¡TVer¤Ç¤Ï³Æ¼ïÆ°²è¤ò¿ï»þ¸ø³« ¡õ º£¤Ê¤éÂè1ÏÃ¡Á4ÏÃ¤ÎÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¡§https://tver.jp/series/sr0s4lfvfa5
¤½¤·¤Æ¡¢Hulu¤Ç¤ÏÁ´ÏÃ¤ÎÇÛ¿®¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÀ©ºî¡õÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ªÇÛ¿®³«»Ï»þ´ü¡¦ÆâÍÆ¾ÜºÙ¤Ê¤É¡¢Â³Êó¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ãÂè5ÏÃ¸«¤É¤³¤í¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ä
°ÂÆ£²Â·Ã¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ê¡¢3Ç¯Á°¡¢¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡¤ÇÉã¡¦¾À®¤¬µ¯¤³¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°åÎÅ²á¸í¤Î¸¶°ø¤¬ÁÒ»ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿ÌÄÌÚ¡£¤·¤«¤·ÁÒ»ý¤òÈ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ÂÆ£¤Î¾Ú¸À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Úµò¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ë¤Ï¾À®¤¬¼¹Åá¤·¤¿¤È¤¢¤ê¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ëµ¯¤¤¿¿¿¼Â¤ÎµÏ¿¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¯¨¡¨¡¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÌÄÌÚ¤ÈÌëÄ¹¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¶Ð¤á¤ëÁí¹çÆâ²Ê°å¡¦´¬¸¶¡Êµ×ÊÝÅÄÍªÍè¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£´¬¸¶¤Ï2Ç¯Á°¤Ë¶ËÅì¤ËÅ¾±¡¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¾å»Ê¤ÎÄÍÅÄ¡Ê¿å¶¶¸¦Æó¡Ë¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¡¢»¨Ì³¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸¦µæ´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë´¬¸¶¤Ë¡¢ÌÄÌÚ¤ÈÌëÄ¹¤Ï3¤Ä¤ÎÉÂ±¡¤ò¾Ò²ð¡¢Á´¤Æ¤ÎÉÂ±¡¤«¤éÆâÄê¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿´¬¸¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÄÍÅÄ¶µ¼ø¤¬¡¢ËÜ¿´¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Å¾¿¦¤ò¼¤á¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡Ä¡ª¤½¤ó¤Ê´¬¸¶¤ËÌÄÌÚ¤Ï¡¢ÄÍÅÄ¤ÎËÜ¿´¤ò¸«¶Ë¤á¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡È3Æü´Ö¡É¤Î»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¡¢¸åÆü¡¢ÌëÄ¹¤È¤È¤â¤Ë´¬¸¶¤Î·ëÏÀ¤òÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÌÄÌÚ¤Ï°Í²¬¡ÊËÌ»³¹¨¸÷¡Ë¤ËÁÒ»ý¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃµ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¡£°Í²¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Ç¯Á°¤Î°åÎÅ²á¸í¤Î¸å¡¢ÇÉÈ¶¤ò·ù¤¦ÁÒ»ý¤¬±¡Ä¹¤ÎÅ·Æ¸¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Îº¢¡¢±¡Ä¹Áªµó¤ò¹µ¤¨¤ëÅ·Æ¸¤ÏÁÒ»ý¡¦ÄÍÅÄ¤é¤È²ñ¿©¤·¡¢ÄÍÅÄ¤«¤é¡¢¼ã¼ê°å»Õ¤Î´Ö¤Ç¼¡´ü±¡Ä¹¤ËÌÖÌî¡Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡Ë¤ò¿ä¤¹À¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ²ñ¿©¤Î½ª¤ï¤êºÝ¡¢Å·Æ¸¤ÏÁÒ»ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÍÍê¤ò¤¹¤ë¨¡¨¡¡£
¤½¤·¤ÆÌÄÌÚ¤Ï¡¢¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¡¢Éã¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿ÁÒ»ý¤òºÛ¤¯¤¿¤á¡¢¤¢¤ëºîÀï¤Ë½Ð¤ë¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï¡Ä¡©
¡ã¡ÖDOCTOR PRICE¡×³µÍ×¡ä
¢¡µÓËÜ ¾®Ê÷ÍµÇ· ËÜÅÄÎ´Ï¯
¢¡±é½Ð »³ËÜÂçÊå ÌÚÂ¼¤Ò¤µ¤·
¢¡²»³Ú ²ÏÌî¿
¢¡¼çÂê²Î Omoinotake¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥ç¡¼¡×¡ÊSony Music Labels¡Ë
¢¡¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ Ãæ´ÖÍøÉ§
¢¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ Â¿¼¯Íººö Ê¿ÂÎÍºÆó¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¥ë¡¼¡Ë 郄¶¶°¡Èþ²Ö¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¥ë¡¼¡Ë
¢¡À©ºî¶¨ÎÏ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¥ë¡¼
¢¡À©ºîÃøºî ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó
¢¡¸¶ºî ¸¶ºî¡§µÕÄÅ¥Ä¥«¥µ ºî²è¡§ÍÍ®¤Þ¤µ¤
¡ÖDOCTOR PRICE¡×¡ÊÁÐÍÕ¼Ò ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë
