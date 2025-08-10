

様々な施策がファンから支持を集めるオリックス・バファローズ。広報戦略を担う、広報宣伝部に裏側を聞いた／©ORIX Buffaloes

【写真】オリ姫たちも歓喜！「キングオブコンビ」など多彩な企画

昨年は主催公式戦の入場者数が200万人を突破（214万9202人）したプロ野球のオリックス・バファローズ。年々ファン層を拡大しているが、その裏で広報戦略が果たした貢献も大きい。ファンを魅了する企画を連発できる秘訣とは何なのか。

オリックス野球クラブ株式会社の広報宣伝部に所属する、広報宣伝部長の後藤俊一氏、広報宣伝部プロジェクトマネージャーの花木聡氏、西田光氏に聞く後編では、“球界初”の取り組みや施策を練るうえでのスタンス、今後の展望などを聞いた。

ユニーク且つ斬新な取り組みを推進

「キングオブコンビ」や「Bsオリ姫デー」など、様々な企画でオリファンはもちろん、他球団ファンを羨ましがらせているオリックス・バファローズ。

さまざまな企画を練るうえで、“球界初”というコンセプトにこだわっているという。例えば、2014年に誕生した『BsGirls』は、エイベックスとのコラボレーションで生まれた球界初のダンス&ヴォーカルユニットだ（2024年からは球界初の男女混成パフォーマンスグループ『BsGravity』として活動中）。



2024年からは球界初の男女混成パフォーマンスグループ『BsGravity』として活動中／©ORIX Buffaloes



2014年に誕生した『BsGirls』は、球界初のダンス&ヴォーカルユニットとして2023年まで活動した／©ORIX Buffaloes

チアパフォーマーが定番化している球界において、ヴォーカルを取り入れたユニットは革新的。エイベックスとのコラボは、オリックスから話を持ちかけたという。

「売り込まれたわけではなく、球団からコラボを持ちかけました。後のBsGravityもそうなのですが、要は斬新なことをしていきたいというのが、オリックスの文化として根付いているんです。

両手にポンポンを持ってダンスをするチアパフォーマーは、どこの球団にもいますし、僕らはそういうものから逸脱して尖った新しいことをしていこうと。そういう思惑をエイベックスさんと共有し、作り上げていきました」（後藤氏）

じゃがいも持参で当日の試合観戦チケットの価格がお得になる『じゃが割チケット』の販売など、カルビー株式会社が特別協賛社となって開催している『じゃがいもデー supported by カルビー』もユニーク且つ斬新な取り組みだ。

「毎日放送（MBS）のお天気コーナーで放送されていた『じゃがポテ仮面』というユニークなキャラクターがいたんです。オリックスのユニフォームを着たじゃがポテ仮面のアニメを制作してもらったりもしていたので、じゃがポテ仮面を呼んで何かイベントをしようということになったんです。それで、『じゃがいもを持ってくると割引というのは面白いんじゃないの？』というアイディアが出て、2012年からスタートさせました」（花木氏）

2013年をもって終了していた『じゃがいもデー』だが、とあるテレビ番組での発言がきっかけとなり、2022年に9年ぶりの復活を果たした。

「なにわ男子の藤原丈一郎さんはオリックスファンとして知られていますが、藤原さんがテレビ番組（フジテレビ系の『ワイドナショー』ほか）に出演された時、じゃがいもデーがきっかけでオリックスファンになったと明かしていました。それでじゃがいもデーというワードがSNSでトレンドになり、話題になっているのであれば……ということで復活させることにしたんです。

藤原さんにはオリックスの試合で何度も始球式を務めていただいていますし、オリックスとのつながりが強い方というのもありますし、リスペクトの意味も込めての再開ですね。それと、うちの営業が頑張ってくれたこともあって、“じゃがいもつながり”でカルビーさんがスポンサーに付いてくださったり……望外の喜びでした」（花木氏）



紅林弘太郎選手と宮城大弥投手。じゃがいも、じゃがいもハットとパシャリ／©ORIX Buffaloes



こちらは中川圭太選手と大里昂生選手。毎年、多くのファンがじゃがいもデーを楽しみにしている／©ORIX Buffaloes

かつて蒔いた種が、時間を置いてじゃがいもの花を咲かせた……ということか。偶然の幸運があったにせよ、柔軟に企画を再開できるスピード感は見習いたいものだ。

エラーは恐れずに何度でもトライ

企業の広報戦略は緻密な計画に沿って進められることが多いが、一方で失敗を前提に数を打ち、ファンの反応を見ながら試行錯誤を重ねていくパターンも多い。オリックスは後者だという。

「挑戦を楽しめる楽天的な人間が集まっていて、エラーはあまり恐れずに何度でもトライする社風です。場数を踏むと、中には当たるものもある。当然しっかりと戦略的に取り組んでいることもありますが、基本的に“まずはやってみよう“というスタンスを重視していますし、強みはそこだと思います。

昔は一発屋みたいな感じでやっていた時期もあったのですが、成功体験、失敗体験を重ねて経験値が増えてきて、最近は打率も上がってきています。3割バッターくらいにはなっているんじゃないですか（笑）」（花木氏）

広報宣伝部ならではの視点で執筆されている『蔵出しノート』も、人気コンテンツの1つ。選手に限らず球団にまつわることを深掘りして伝えていくことで、SNSやYouTubeチャンネルとは役割を棲み分けているという。



オリファンから支持を集める蔵出しノート。スタッフの目を通して、舞台裏を詳しく知ることができる／©ORIX Buffaloes

「今あるコンテンツに不足している部分を補いたかったんです。オリックス・バファローズ公式YouTubeチャンネル『BsTV』や公式エンタメ有料サイト『BPB DX（バファローズプレミアムボックス デラックス）』といった人気のコンテンツはあるのですが、動画の魅力って選手のありのままの姿を発信することが醍醐味だと思うんです。

一方で、蔵出しノートの個人的なテーマというのが「深掘り」です。一般メディアの目がとどかない部分にスポットを当て、ファンの方へとどけるのは大事なことだと思いますし、球団にまつわることをしっかり深掘りしてストーリー化していくのであれば、動画ではなくテキストでお伝えするのが最適だと思っています。

「スポーツナビ」さんにそのままの内容で掲載していただいたりもしていますし、球団コンテンツの枠組みから少し飛び出し、幅広いスポーツファンの方々にお楽しみいただければと考えています」（西田氏）

通訳や用具担当など、球団の裏方にスポットを当てた記事は球団の広報宣伝部ならではの切り口だ。YouTubeチャンネルやSNSでライトなファンにアプローチする一方、蔵出しノートのような深掘りした記事でコアなファンもカバーできる。

「蔵出しノートは、テーマ出しも原稿の執筆もすべて西田さんが担当しています。案が出ると、僕のところへ持ってきてはダメ出しされ……を繰り返して制作しているのですが、苦労している分だけ質の高いものが出来上がっていると実感しています。週に1本公開することを目標にしているのですが、現状は月3本くらいのペースです。

テキストの強みは寿命が長いことだと思っています。映像だと残らないものが言語化すると残り、ひょっとしたら資料としての価値も出てくるんじゃないかなと。なので、『目先の反応にあまり一喜一憂はしないで』と西田さんには伝えています」（花木氏）

何事も突き詰めていくスタンス

マーケティングを担当する部署が広報宣伝部とは別にあり、来場者アンケートの集計や分析を担当。また、広報宣伝部でもYouTubeチャンネルや蔵出しノートのアナリティクスなど数値を参考にすることもあるというが、数値に振り回されるようなことはないという。

「イベントにしろクリエイティブにしろ、良い言い方をさせてもらうと“何事も突き詰めていく”スタンスです。手を抜かずに1つひとつの企画を続けてきたからこそ、『Bsオリ姫デー』のような人気企画が生まれて定着しているのかなと。もちろん数値も指標にはなりますが、そこにとらわれるよりも、ファン目線で楽しめる企画を追求することを徹底しています」（後藤氏）

企画をヒットさせるには、競合といかに差別化できるかどうかもポイントになる。特にオリックスと同じ関西圏には、圧倒的な人気を誇り、全国にも多くのファンがいる阪神タイガースがある。施策を立案するにあたって意識することはあるのだろうか。

「お隣さんであり、あれだけの人気球団。もちろんいろいろな情報は入ってきます。“阪神さんがやらないことをやる”という意味では多少意識している部分はあるかもしれませんが、ベンチマークしてどうこうという感覚はありません。それよりも、バファローズらしさを突き詰めていくことを大事にしています。あと、パ・リーグの他球団の取り組みを参考にしたりすることはあります」（後藤氏）

“球界初”をモットーに、ユニーク且つ斬新な企画を次々に生み出しているが、今後はどんな企画を考えているのだろうか。

「具体的な内容はお話ししづらいのですが、やはりファンに喜んでもらえることを発信していければと考えています。選手たちの魅力を最大限引き出せるようにしていきたいですし、そのための努力を惜しまずにやっていければと思います」（後藤氏）

「選手の魅力を引き出すためには、選手自身に楽しんでもらうことが大事です。後藤さんが選手たちとポスターの撮影をしている現場を見ていると、選手たちがノリノリで楽しんでやってくれているんです。『そりゃ選手たちが楽しいんだからファンの方も絶対に楽しいよな』と手ごたえを感じます。

球団と選手とファンが三位一体というか、良好な関係を築けていると自負しているのですが、一番大事にしたい部分はそういうことかもしれません。今後も新しいものをどんどん生み出して、ファンの皆さまの期待のに応えていきたいですね」（花木氏）

巧みな広報戦略で話題を呼んできたオリックスの広報戦略。革新的なアイディアが次々に生み出せそうな土壌があることを知り、今後どんなことを仕掛けてくれるのかますます楽しみになった。

（浜田 哲男 ： スポーツライター）