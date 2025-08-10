「エルムＳ・Ｇ３」（９日、札幌）

馬は北海道で３戦３勝、騎手は重賞５勝のうち北海道で４勝。ペリエールと佐々木のコンビが、北海道で唯一のダート重賞に名を刻んだ。

３走前のオアシスＳでコンビを結成。タッグ初戦で感じた「モタれる面が強い」という点を意識して「いいバランスで走れるように」と佐々木は相棒をエスコート。最内枠から５番手につけると、うまく流れに乗せた。勝負どころの手応えは十分。直線で馬の間を割って抜け出すと、一気に後続を突き放して、２３年ユニコーンＳ以来となる重賞Ｖを決めた。

佐々木は「追い切りから小回りのこなしがすごく上手だと感じていたので、函館、札幌で生きているのかな」と“器用さ”という武器が発見できたことを勝因の一つに挙げた。「力通り走れれば上でもチャンスはあると思う」と、さらなる躍進を期待すれば、黒岩師も「いい立ち回りだったと思います」と満足そう。北海道と同じ数だけ、東京でも勝っており「また広い競馬場で大きいレースにも挑戦させたい」と先々を見据える。

今後は休養に入り、秋に備える予定。３歳でユニコーンＳを制し、善戦止まりだった４歳。そして５歳夏、北の大地で大きく前進した。次に狙うは、もう一段上のステージだ。