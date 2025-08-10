神戸市は大阪・関西万博の会場・夢洲（大阪市此花区）で8月1〜3日、神戸の魅力を発信するイベント「KOBE COLOR」を開催した。

「KOBE COLOR」多くの来場者の注目を集めたサンバチーム“COPACABANA KOBE”神戸まつりではひときわ輝く存在〈2025年8月3日 大阪市此花区・夢洲〉

イベントは会場南東部の「ギャラリーEAST（イースト）」と「ポップアップステージ南」で展開。

ギャラリーEASTは「阪神・淡路大震災から30年」「アートによる交流」「神戸の地場産品紹介・体験」の3つのカテゴリーで構成した。

震災が起きた1995年、仰木彬監督のもと、イチローを擁し“がんばろうKOBE”のスローガンでリーグ優勝を果たしたプロ野球のオリックス・ブルーウェーブ（当時）や、サッカー・ヴィッセル神戸のユニフォームのほか、神戸港が開港した約150年前にイギリスで作られ、実際に着用されたドレス（神戸ファッション美術館蔵）、さらに「有馬かご」「有馬筆」などの伝統的工芸品も展示。

神戸ファッション美術館所蔵 神戸港開港時に着用されたイギリス製ドレス

レーザー加工を施したフランシスコ・ザビエル像（神戸市立博物館所蔵）

「有馬人形筆」 室町時代が起源 文字を書こうと筆を持つと、筆の尻から可愛い人形が飛び出す 1970年大阪万博でも地方民芸館に出展

フランスパン（ドンク）やバウムクーヘン（ユーハイム）の試食、灘五郷の銘酒の振る舞い（白鶴酒造）、アイスコーヒーの試飲（萩原珈琲）にも長蛇の列が。

神戸の老舗・萩原珈琲によるアイスコーヒーの試飲

猫の刺繍画にスマートフォンをかざすと、直接専用サイトにアクセスできる

北野町のジャズバーを再現したような一角では、神戸ワインを振る舞いながら、神戸で活躍するミュージシャンが、ジャズのスタンダードを演奏した。

フェリシモ 25THEMES / 500 COLORS 500色のえんぴつに25のてーまが

また、会場を訪れた子どもたちは「ウォールアート」に参加。幅5メートル、高さ1.4メートルの大きなキャンバスに描かれた作品は、神戸空港など神戸市内の象徴的な場所に飾る予定だという。

「神戸の魅力」を題材に、ハガキサイズの用紙に自由に描いたイラストやメッセージを、他の来場者の作品と交換して持ち帰る「アートエクスチェンジ」も人気だった。

ステージパフォーマンスでは、特にサンバ（COPACABANA SAMBA TEAM）や中国獅子舞（神⼾華僑総会舞獅隊）が国際色豊かな神戸らしく、かつ万博のムードとも相まって、多くの来場者が詰めかけた。

大阪市内から訪れたファミリーは、「サンバと中国獅子舞の迫力に圧倒されました。4歳の娘は、初めてリアルで獅子舞を見て、ちょっと怖かったようです。海と山が近いのが神戸の魅力。夏休みはウォーターフロントや灘の酒蔵にも足を運びたいです。と話した。

