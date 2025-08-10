¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÏéâÌ¾ÂçÏÂ¡¡¥·¥Ë¥¢¤ÏµÜËÜ¾¡¾»¤¬Í¥¾¡¡¡´ä¼ê¸©¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÂè23²ó´ä¼ê¸©¥ª¡¼¥×¥ó¤¬9Æü¡¢´ä¼ê¡¦¤¤¿¤«¤ßCC¡Ê7090¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¯¥é¥¹¤ÏéâÌ¾ÂçÏÂ¡Ê30¡á¥³¥ó¥³¥é¥½¥ó¡Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¥¯¥é¥¹¤ÏµÜËÜ¾¡¾»¡Ê52¡á¥·¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡66¤ÇÊÂ¤ó¤À5¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò2¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ÇÀ©¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿éâÌ¾¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¾¡¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥³¡¼¥¹¤â¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¼«¿®¤Ë¤·¤ÆÂ¾¤Î»î¹ç¤Ç¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·2°Ì¤Ë2ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²÷¾¡¤·¤¿µÜËÜ¤Ï¡ÖÁ´¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥¹¤ÏÍ¦Âç¤À¤·¡¢åºÎï¤À¤·¡¢ÀÄ¶õ¤âÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡£2½µ´Ö¸å¤Ë¥Þ¥ë¥Ï¥ó¥·¥Ë¥¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¯¥é¥¹¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÅê¼ê¤Î¾¾ºäÂçÊå¡Ê44¡Ë¤Ï82¤Ç82°Ì¤À¤Ã¤¿¡£