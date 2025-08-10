広島に原子爆弾が投下されてきょう（6日）で80年です。爆心地から約2キロの場所で被爆したものの助かった男性が香川県三木町にいます。96歳になった今も語り継いでいるのは、忘れえぬ記憶、そして平和への思いです。

疎開先の広島で 外が青白い光でいっぱいに

長尾昭雄さん

「8月6日朝8時ごろ、アメリカのB29爆撃機が広島市内に飛んできたのでしょう。空襲警報が発令になりました。そのB29爆撃機が広島市に飛んできて、いったん広島市内を離れたんです。空襲警報が解除になりました。その空襲警報が解除になった直後」

（原爆投下）

「8時15分。原子爆弾が投下されたのであります」

生死をさまよったあの日の体験を語ります。96歳の長尾昭雄さんです。香川県三木町で生まれ育ちました。米作りはいまも現役。孫やひ孫たちのためにと、力が入ります。80年前の8月6日。広島の朝はよく晴れていました。

（長尾昭雄さん）

「外が青白い光でいっぱいになったんです。私はこれは何が起こったのか大変なことになったと思いました。その直後、ピカッと光ってドーンと校舎が倒壊したんです」

当時、長尾さんは呉の海軍工廠で働いていました。しかし、戦況の悪化で、空襲を避けるために広島に疎開。爆心地から約2キロの工業学校で作業をしていたといいます。8月6日も講堂にいました。そして、原爆が落とされます。講堂は、爆風で押しつぶされました。

（長尾昭雄さん）

「中が真っ暗闇になったんです。校舎の片隅1か所だけ外の光が差し込んでおりました。私はその光を目指して無我夢中で時間がかかっては這い出したと思います。運動場の片隅に防空壕があったんです。私はその防空壕を目指して歩きだしたんです。そしたら、右胸、鎖骨の下側から血が吹き出したんです。その血を出ているところを左手で押さえた。そしたら左手の指先が持ち上がるんですよ。ピュッピュッと。手を離したら血が2メートル先まで飛びました」

64～65人は即死の状態 うめき声すら聞こえず静まり返った校舎

ガラスの破片が鎖骨の下側に刺さって、動脈が切れていました。

（長尾昭雄さん）

「私はもう死ぬのかなと思いました。そして両親のことや兄弟のことを思いました。この南の山に嶽山がありますが、ずうっと見て育ちましたからきれいな山です。嶽山が目に浮かんでもう最期やなと思いました。70人ぐらい一緒に同僚や先輩がいたんです。助かったのは4～5人なんです。64～65人は即死の状態。70人くらい一緒にいましたから、助けてとか痛いとかうめき声が普通は聞こえるじゃないですか。即死の状態だったから、私はその声を一切聞いてないんです。校舎の中は静まり返ったような状況でありました」

長尾さんは先輩に助けてもらい、トラックで宇品港、現在の広島港に向かいました。その途中、想像を絶する光景を目にします。

（長尾昭雄さん）

「元安川の堤防に何百人とも数えきれない亡くなった人が並んで死んでおりました。みんなお相撲さんのように太ってやけどして衣類が焼けていますから裸なんです。川の堤防に何百という数えきれない人が並んで亡くなっている姿を車の上から見ました。これは大変なことだと思いました」

頭痛やめまいなどの体調不良や、被爆者に多いとされる副甲状腺機能亢進症に悩まされてきました。差別を恐れ、被爆者であることは長く口を閉ざしてきました。しかし、今は心から平和を願い、命の尊さを語り継いでいます。

（長尾昭雄さん）

「ひとつしかない命が一番大切だと思います。平和でなかったら大切な命を守ることができないと思っております。戦争の悲惨さ原爆の怖さ、恐ろしさそれをひとりでも多くの人にお話して、次の若い人に語り継いでいただきたい」