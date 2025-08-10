「まるで大迫勇也」ため息の出るような“神トラップ”。なぜ彼がE-1選手権を戦う日本代表に選ばれなかったのか
「まるで大迫勇也のように、ボールをピタッと止める選手がいる」
2025年８月９日の東京ヴェルディ対横浜F・マリノス戦（東京Vが１−０で勝利）で、神業レベルのトラップをする選手がいた。
６分、横浜FMのDFトーマス・デンを背負いつつ後方からのロングフィードを右足アウトでピタッと止めると、前半アディショナルタイムの45＋１分にもGKマテウスのゴールキックを再び右足アウトで収めた。どちらもため息の出るような神トラップだった。
地味ながらもかなりの高等テクニック見せつけたのが、東京Vの染野唯月である。今季リーグ戦でのゴール数こそ「２」と物足りない印象だが、ポストプレー、献身的な守備は目を見張るものがある。
個人的にはなぜ彼がE-１選手権に臨む日本代表メンバーに選ばれなかったのか、と思う。あれだけ素晴らしいトラップを一度ならず、二度も完璧に体現した技術は本物。まだ23歳と伸びしろは十分で、今後がむしろ楽しみなタレントだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
2025年８月９日の東京ヴェルディ対横浜F・マリノス戦（東京Vが１−０で勝利）で、神業レベルのトラップをする選手がいた。
６分、横浜FMのDFトーマス・デンを背負いつつ後方からのロングフィードを右足アウトでピタッと止めると、前半アディショナルタイムの45＋１分にもGKマテウスのゴールキックを再び右足アウトで収めた。どちらもため息の出るような神トラップだった。
地味ながらもかなりの高等テクニック見せつけたのが、東京Vの染野唯月である。今季リーグ戦でのゴール数こそ「２」と物足りない印象だが、ポストプレー、献身的な守備は目を見張るものがある。
個人的にはなぜ彼がE-１選手権に臨む日本代表メンバーに選ばれなかったのか、と思う。あれだけ素晴らしいトラップを一度ならず、二度も完璧に体現した技術は本物。まだ23歳と伸びしろは十分で、今後がむしろ楽しみなタレントだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！