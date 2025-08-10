º´µ×´ÖÂç²ð¡Ø¿Ï²ç¡Ù¥·¥êー¥º¤Îºî¼Ô¡¦ÈÄ³À·Ã²ð¤Ë´¶¼Õ¡ª¡Ö¡Ê¿Ï²ç¤Ç³Ø¤ó¤À³Ê¸À¤ò¡ËÎÈ¤Ë·ÝÇ½³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£¤â¤È¤â¤È¡Ø¿Ï²ç¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¤¬ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ª ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡ª
º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡¡¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË23»þ30Ê¬～¡Ë¡£
8·î9Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Î½é²óÏ¢ºÜ¤«¤éº£Ç¯¤Ç34Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë³ÊÆ®¥Þ¥ó¥¬¤Î¶â»úÅã¡Ø¿Ï²ç¡Ê¥Ð¥¡Ë¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¤Ë¤Æ1991Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿Ï²ç¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Îß·×156´¬¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¤Î¡Ø¥°¥é¥Ã¥×¥éー¿Ï²ç¡Ù¡ÊÁ´42´¬¡Ë¤«¤é¡¢2023Ç¯8·î¤ËÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥êー¥º¡Ø¿Ï²ç¤é¤Ø¤ó¡Ù¤Þ¤Ç¤Î6¥·¥êー¥º¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¡£
¤â¤È¤â¤È¿Ï²ç¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëº´µ×´Ö¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¤¬ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ª ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£º´µ×´Ö¤¬ÂçÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ´î¤ÖÍÍ»Ò¤Ë¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤ä¤Ù¤§¡ª¡¡¤³¤ìÀ¼¤Ç¤«¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤À¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¤µ¤é¤ËÆüÂ¼¤«¤éºî¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡ÖÈÄ³À·Ã²ðÀèÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤ËËÍ¤¬·É°¦¤¹¤ëÀèÀ¸¤Ç¡×¤È¡¢ºî¼Ô¤ÎÈÄ³À·Ã²ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¢£½÷À¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡Ö¿Ï²ç¡×¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡ª
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¿Ï²ç¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¥³¥é¥Ü¼Ì¿¿½¸¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ìー¥äー¤Î¤¨¤Ê¤³¤È¡¢30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¿Ï²ç°¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë¸ø¼°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò±þÊç¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤³¤µ¤ó¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬Ã´Åö¡£
³ÊÆ®¥Þ¥ó¥¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃËÀ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥¤¥áー¥¸¤À¤¬¡¢¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Î¤¨¤Ê¤³¤Ë¤è¤ì¤ÐºÇ¶á¤Ç¤Ï½÷À¤Î´Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ø¿Ï²ç¥·¥êー¥º¡Ù¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÈÏÇÏ¿Ï²ç¡Ê¤Ï¤ó¤Þ ¤Ð¤¡Ë¤¬¡¢Êì¤ò»¦¤·¤¿ÃÏ¾åºÇ¶¯¤ÎÀ¸Êª¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁþ¤Éã¡¦ÈÏÇÏÍ¦¼¡Ïº¤ËÅ¨Æ¤¤Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£¤½¤ÎÆ»Ãæ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¶¯Å¨¤ÈÀï¤¤¡¢¿Ï²ç¤¬¶¯¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥È¥ë¥Þ¥ó¥¬¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ð¥È¥ë¥Þ¥ó¥¬¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¡È¶¯¤µ¡É¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤´¤È¤ËÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥È¥ë¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¿Ï²ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ´¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Ä¶¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿Í´Ö¤Î»Ñ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¿Í´Ö¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢Êª¸ì¤ÎÀßÄê¤Ë¶½Ì£¤ò¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
ÅØÎÏ¤·¤ÆÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤ÇÀï¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¿Ï²ç¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò£³¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²òÀâ¤·¤¿¡£
¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È1¡Ö¥¥ã¥é¤Î¶¯¤µ¤¬°ìÈ¯¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ª ¿Ï²ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¡×
¿Ï²ç¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÁ´°÷À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹É½¸½¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ºîÃæ¤ÇÃÏ¾åºÇ¶¯¤ÎÀ¸Êª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Ï²ç¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëÈÏÇÏÍ¦¼¡Ïº¤¬¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Í¦¼¡Ïº¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤ÈµÛ¤¤¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥¿¥Ð¥³1ËÜ´Ý¡¹µÛ¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤¬¡£ÆüÂ¼¤Ï¡ÖÇÙ³èÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤ÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¿Ï²ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹ÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤Ë¶Ã¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Î¤¨¤Ê¤³¤Ï¡Ö¤³¤Î¤ª¼ò¤Î°û¤ßÊý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤³¤Î¿Í¤Ï¶¯¤½¤¦¤ÈÍ¦¼¡Ïº¤Ï»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÌ¤Î¥·ー¥ó¤ò¾Ò²ð¡£º´µ×´Ö¤â¡Ö¤¢ー¡ª¡¡ ¤³¤ìÂç¹¥¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È2¡Ö³ÊÆ®¥Þ¥Ë¥¢¤Îºî¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ¬»¦µ»¤Î¿ô¡¹¡×
¿Ï²ç¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈÄ³À»á¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾å³ÊÆ®µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÊÆ®¥Þ¥Ë¥¢¡£¤½¤ÎÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢ºîÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤µ»¤Î¿ô¡¹¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³ÊÆ®¥Þ¥Ë¥¢¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¡£
³ÊÆ®²È¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¿Ï²ç¤Î·«¤ê½Ð¤¹µ»¡Ö¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹·ý¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤â¡¢¿Ï²çºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥ª¥ê¥Ð¤Î¥Ýー¥º¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ï²ç¥·¥êー¥º¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾¥¹¥¿ー¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¿Ï²ç³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢Âç¥¹¥¿ー¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤è¤ê¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¿Ï²ç¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ÆºîÃæ¤Î¤È¤¢¤ëµ»¤ò¶Ë¤á¤¿¤È¤¤¤¦Éð½Ñ²È¤ÎÀÐ°æÅì¸ã¤ÎÈäÏª¤·¤¿µ»¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤ï¤¡ー¡ª¡×¤È¶ÄÅ·¡£
¡Ö¡Ê¤½¤Îµ»¡Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯ÆüÂ¼¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÀÐ°æ¤¬µ»¤ò¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡¢»à¤ó¤¸¤ã¤¦¡¢»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤â¤ó¡¢¤ä¤á¤Æ¤èー¡×¤È¥Ó¥Ó¤ê»¶¤é¤«¤¹¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È3¡Ö¥Ð¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª ´¶Æ°¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡×
¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Èºî¼Ô¤ÎÈÄ³À·Ã²ð¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£Æ´¤ì¤Î¿ÍÊª¤ÎÅÐ¾ì¤Ëº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤¹¤«¡ÄÈÄ³À·Ã²ðÀèÀ¸¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¨¡ª¡¡¤¨¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ª¡¡¤ï¤¡¡ª¡¡¤¦¤ï¤¡ー¡ª¡×¤È¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
ÈÄ³À»á¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¡¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤ÏÃ¤À¤Í¡×¤È´¶Æ°¡£ÈÄ³À»á¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥·ー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿Ï²ç¤ÎÊì¤¬¡¢Éã¤ÎÍ¦¼¡Ïº¤Ë»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·ー¥ó¤òµó¤²¤ë¡£ÈÄ³À»á¤Ï¤³¤Î¥·ー¥ó¤òÉÁ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö20Ê¬¤¯¤é¤¤ÉÁ¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì²ó¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¡¢¿ïÊ¬¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¡¢¤½¤Îµ®½Å¤ÊÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¿Ï²çºîÉÊ¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¿Í´ÖÆ±»Î¤ÎÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤âÌ¥ÎÏ¡£¤½¤·¤Æ½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Î¤¨¤Ê¤³¤È¤â¤³¤µ¤ó¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤¹¤ë¶»¥¥å¥ó¥·ー¥ó¤â¾Ò²ð¡£
¤â¤È¤â¤È¿Ï²ç¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëº´µ×´Ö¤Ï¡¢ÈÖÁÈºÇ¸å¤Ë·É°¦¤¹¤ëÈÄ³À»á¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¤¦¤¨¤Ç¿Ï²ç¤Ë³Ø¤ó¤À³Ê¸À¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤òÎÈ¤Ë¤¤¤Þ¤³¤Î·ÝÇ½³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¿Ï²ç¥·¥êー¥º¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüÂ¼¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
TVer¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·ー¥ó¤ò´Þ¤àÆÃÊÌÈÇ¤¬ÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
番組情報
日本テレビ系『サクサクヒムヒム ♪推しの降る夜♪』
毎週土曜 23:30～23:55
※放送後からTVerにて無料配信を実施
出演:佐久間大介(Snow Man)、日村勇紀(バナナマン)
¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
